L'Uruguay manque une belle occasion

L'Uruguay a manqué l'occasion d'assurer dès jeudi la qualification pour les quarts de finale de la Copa América qui lui semblait promise, en faisant match nul 2-2 contre le Japon, qui peut encore rêver.

Le jeune Koji Miyoshi (22 ans) a inscrit un doublé (25e, 59e) et l'Uruguay est revenu au score grâce à un but sur penalty de Luis Suarez (31e) et un autre de la tête de José Gimenez (66e).

Miyoshi et Suarez, qui avait déjà fait trembler les filets contre l'Equateur (4-0), se sont hissés en tête du classement des meilleurs buteurs, aux côtés du brésilien Philippe Coutinho, du Chilien Eduardo Vargas et du Colombien Zapata.

L'Uruguay s'est emparé de la tête du groupe C, avec 4 points, mais pourrait se faire dépasser dès vendredi par le Chili (3 points), double tenant du titre, qui affronte la lanterne rouge équatorienne (0) à Salvador.

Le match entre le Chili et l'Uruguay sera décisif pour l'attribution de la première place, lundi, au stade Maracaña de Rio de Janeiro. Avec un point, le Japon garde toutes ses chances d'accéder aux quarts de finale, en cas de victoire sur l'Equateur. (AFP/nxp)