A un mois du début du championnat de 1re ligue, le HC Villars a choisi de retirer son équipe. La raison: le club vaudois n’avait pas suffisamment de joueurs pour assumer un rôle dans la quatrième division du hockey helvétique. «Le contingent de l’équipe ne suffit plus. Il faudrait au minimum vingt joueurs et deux gardiens pour assurer le bon fonctionnement du club, ce qui n’est plus le cas actuellement», mentionne le communiqué du club qui avait été champion de Suisse en 1963 et en 1964.

La décision n’est pas encore entérinée. Mais, selon toute vraisemblance, le groupe Ouest de 1re ligue ne comprendra que onze équipes lors de la saison 2019-2020. «Il n’y aurait donc pas d’équipe reléguée à la fin de l’exercice», se projette Marc-Anthony Anner, qui s’apprête à coiffer la casquette de président de la Regio League où il succédera au Valaisan Jean-Marie Viaccoz le 9 septembre.

Quant au HC Villars, il a formulé le souhait de reprendre ses activités en 3e ligue, soit dans l’une des catégories de jeu les plus basses de la pyramide du hockey suisse (le dernier échelon est la 4e ligue). «A ce stade, rien n’a été décidé, reprend Marc-Anthony Anner. C’est l’assemblée qui statuera sur cette requête.»

Genève-Servette défiera Saastal en Coupe

Le 30 janvier dernier, grâce à une victoire 1-4 à Saint-Imier, le club chablaisien avait décroché son sésame pour les 16es de finale de la Coupe de Suisse. Le mercredi 11 septembre, il aurait dû défier Genève-Servette devant son public. «Le match n’aura pas lieu», indique Anner.

Mais le club des Vernets a hérité d’un nouvel adversaire, qui a été désigné suite à un tirage au sort. Swiss Ice Hockey a décidé de repêcher les trois dernières formations du groupe Ouest de 1re ligue éliminées lors des duels de Coupe du mois de janvier, à savoir Saint-Imier, Franches-Montagnes et Saastal. «Le tirage a eu lieu ce mercredi à Ittigen», explique Paolo Angeloni, directeur de la Regio League.

Ancienne sélectionneuse de l’équipe de Suisse féminine et préposée au tirage, Daniela Diaz a réservé le club haut-valaisan de Saastal aux Aigles. Le 11 septembre, l’entraîneur Patrick Emond et ses joueurs se déplaceront dans la nouvelle patinoire de Viège, la Lonza Arena, pour y défier la formation dirigée par Roger Misteli, qui a la particularité d’aligner une fille (Sophie Anthamatten) devant son filet. «Le match aurait pu avoir lieu dans la patinoire à ciel ouvert de Saastal, reprend Angeloni. Mais le club a préféré le disputer à Viège.»

La veille, le club local disputera sa première partie officielle dans son nouvel écrin, contre La Chaux-de-Fonds en Coupe. «Martin Zerzuben, directeur sportif de Saastal, nous a demandé cette faveur, explique Sébastien Pico, directeur du HC Viège. On y a répondu favorablement avec plaisir.»