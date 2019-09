Küng en bronze aux Mondiaux

La course en ligne des Championnats du monde en Grande-Bretagne a rendu un verdict incroyable. A seulement 23 ans, Mads Pedersen a surpris tous les cadors et s’est imposé à la surprise générale, renversant même l’Italien et grand favori Matteo Trentin dans les derniers mètres. Le Danois n’avait comme jusqu’ici références qu’une 2e place sur le Tour des Flandres l’année dernière et une victoire au Grand Prix d’Isbergues cette saison. C’était pourtant bien lui le plus fort ce dimanche.

La Suisse a quant à elle enfin trouvé un successeur à Markus Zberg, médaillé d’argent aux Mondiaux de Vérone en 1999. Stefan Küng a réussi un exploit considérable sur les routes de Grande-Bretagne, mais a fini par payer ses efforts de la journée sur le dernière ligne droite. Il faudra encore un peu patienter avant de remplacer Oscar Camenzind (titré en 1998 à Valkenburg) dans les livres d’histoire du cyclisme suisse.

Küng en spécialiste

Friand de ce genre de conditions, le Thurgovien ne s’est pas privé d’aller tenter sa chance à l’avant, étant un des premiers à déclencher les hostilités. Le Suisse, triple vainqueur d’étape sur le Tour de Romandie dans une météo alors un poil moins apocalyptique, est parti à 70 bornes de la fin en compagnie de Lawson Craddock. Les deux spécialistes du contre-la-montre ont compté jusqu’à 35 secondes d’avance. Si l’Américain a vite craqué, le Suisse a accompagné tous les coups quand les meilleurs ont bougé. Jusqu’à y croire à encore 500 mètres de l’arrivée...

Cette course pas comme les autres a débuté par une échappée quasiment royale. Carapaz, vainqueur du Giro, Quintana, deux grands Tours au compteur, et Roglic, gagnant de la Vuelta il y a peu, ont choisi d’accompagner le Suisse Dillier et sept autres coureurs dans une forcément vaine fugue. Cela a obligé les équipiers des favoris à travailler fort et tôt dans la course. Trop pour de nombreux frileux (8), qui ont abandonné avant même d’avoir parcouru 100 bornes. Le premier passage sur la ligne a aussi largement rétréci le peloton (10 abandons). Ils sont à peine 60 à avoir fini l’épreuve.

Gilbert et Valverde out

Cette journée homérique - dont les téléspectateurs ont été privés d’images pendant quasiment une heure, le temps de faire le plein de l’avion (l’autre était hors-service, les deux hélicoptères n’ont pas eu le droit de décoller avant les derniers tours) - a débuté par une décision logique du jury: amputer le tracé de deux de ses trois difficultés du début de course, tant la pluie avait lessivé les routes et leurs abords. Les coureurs y ont perdu une vingtaine de kilomètres dans le Nord du Yorkshire, mais ont gagné deux tours de circuit. Tant mieux pour les dizaines de milliers de spectateurs qui s’étaient amassés autour d’Harrogate malgré les appels de l’UCI à ne pas venir et tant pis pour les grimpeurs partis tôt devant, dans la matinée.

Les courageux fans auront vu de près Philippe Gilbert, un des grands favoris, devoir mettre la flèche à une centaine de kilomètres de l’arrivée. Le Belge a chuté lors du premier passage sur la ligne et son jeune prodige de coéquipier Remco Evenepoel a tout donné pour essayer de le ramener dans le peloton. Ils n’y sont jamais parvenus et ont tous deux abandonné alors que la course était partie sans eux. Alejandro Valverde, le tenant du titre, a fait long feu lui aussi. Une journée vraiment pas comme les autres. A tous les niveaux.

Robin Carrel, Harrogate