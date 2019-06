Küng déçoit au Tour de Suisse

Rohan Dennis (Bahrain–Merida) est le premier porteur du maillot jaune sur le Tour de Suisse 2019. Le cycliste australien a été le meilleur samedi lors de la première étape. Il a remporté un contre-la-montre de 9,5 kilomètres autour de Langnau (BE). Le champion du monde de la spécialité a devancé le Polonais Maciej Bodnar de moins d'une seconde.

Küng échoue à 9 secondes

Dans le camp suisse, Stefan Küng espérait remporter ce maillot jaune en ouverture de ce tour national. Il a dû se contenter du neuvième rang, concédant neuf secondes au vainqueur du jour. Le St-Gallois Tom Bohli (12e) a lui aussi intégré le Top 15.

La course a été tronquée en fin d'après-midi par l'arrivée de la pluie. Des précipitations qui n'ont heureusement pas provoqué de chute notoire. Rohan Dennis a eu la chance de terminer son parcours victorieux sous le soleil. Sur le podium, il a reçu une cloche des mains de Beat Feuz, avant d'endosser la tunique jaune apportée par Fabian Cancellara.

«Cela faisait longtemps»

«Je n'avais plus gagné depuis septembre dernier et mon titre mondial, a confié ce dernier au micro de la SRF. Cela faisait donc un moment et c'est un plaisir particulier de gagner aujourd'hui. C'est un pas important en avant pour moi dans cette saison. J'espère désormais pouvoir défendre ce maillot. Ensuite, il sera temps de penser au Tour de France.»

La deuxième étape aura également lieu dans l'Emmental dimanche. Langnau accueillera en effet un circuit de près de 160 kilomètres pour une course en ligne. (nxp)