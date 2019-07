Konta craque, Barbora Strycova s'envole

Le poids des attentes de tout le Royaume a fini par peser trop lourd sur les épaules de Johanna Konta. Portée par des victoires convaincantes contre Stephens puis Kvitova, l’Anglaise (WTA 18) se retrouvait dans la peau de la favorite face à la «vieille combattante» tchèque Barbora Strycova. Un statut que la protégée de Dimitri Zavialoff n’a pas réussi à assumer, tétanisée et battue en deux manches, mardi après-midi, devant un Centre Court médusé (7-6, 6-1)

Alors bien sûr, Barbora Strycova a tout fait juste, servant sa petite cuisine faite de slices mi-courts et d’amorties vénéneux. La Tchèque – 33 ans, No 3 mondiale en double – a laissé entendre qu’elle disputait sa dernière saison sur le circuit. Elle en tire une légèreté assez bluffante qui la conduira, vendredi, à découvrir le frisson d’une demi-finale majeure face à Serena Williams.

"Ma voix tremble, il faut que je me reprenne"

«Cela me semble complètement fou, je n’y crois même pas, réagissait Strycova au micro de la BBC. Ma voix tremble. Et en plus, je dois jouer un double dans quelques minutes (avec Hsieh). Il faut que je me reprenne. C’est peut-être le meilleur match de ma carrière pour ma première fois sur le Centre Court. J’ai apprécié chaque instant.»

Ce bonheur, Johanna Konta aurait dû se l’approprier après un départ idéal (4-1). Mais comme en demi-finale de Roland-Garros (contre Vondrousova), «Jo» a été rattrapée par ses nerfs. Dans le tie-break de la première manche, elle a ainsi vendangé une volée «cadeau» avant de s’empaler avec son coup droit dans un slice cotonneux sur la balle de set. La Britannique venait de laisser passer la chance de se calmer et de disputer une deuxième demi-finale à Wimbledon (après 2017).

Barbora Strycova, elle, jouera sa toute première demi-finale en Grand Chelem, à un moment où elle n’y croyait plus. Son sourire, mardi soir, faisait plaisir à voir. (nxp)