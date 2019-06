Justine Mettraux se maintient dans le top 10

La navigatrice genevoise Justine Mettraux a bouclé mercredi soir à Roscoff (F) la deuxième étape de la Solitaire du Figaro. La skipper de Team Work (32 ans) a terminé à la 20e place d’un parcours remporté par le Français Adrien Hardy (Sans Nature, pas de Futur), entre Kinsale (Irl) et la Baie de Morlaix. Ce dernier a mis deux jours, 22h 5’ 13’’ pour boucler sa traversée. Mettraux en a pour sa part terminé en trois jours, 1h 55’ 40’’.

Elle occupe pour l’instant une 9e place au général plus en phase avec son objectif de terminer dans le top 10, après avoir terminé 14e du premier parcours entre et Kinsale (Irl). Dimanche, la flotte prendra la maire pour un parcours en boucle dans la Manche. La quatrième et dernière étape reliera Roscoff à Dieppe dès le 22 juin. (nxp)