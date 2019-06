Justine Mettraux à bon port et dans le top 20

Après un total de 14 jours de navigation entre la Bretagne, l’Irlande et la Manche, Justine Mettraux (32 ans) a coupé ce mercredi à 13h13 la ligne d’arrivée de la 50e Solitaire du Figaro.

Sur la quatrième et dernière étape, entre la Baie de Morlaix et Dieppe, la navigatrice versoisienne a pris la 33e place, en 3 jours 20h 58’04’’ à la barre de «TeamWork». Ce qui lui vaut le 18e temps du classement général et celui de première femme de cette éprouvante régate en solitaire à bord de monocoques Figaro III. Mettraux devance quelques grands noms de la course au large, comme Jérémie Beyou (20e), Loïck Peyron (24e) ou Alain Gautier (29e).

La victoire de l’étape est revenue à Eric Peron (38 ans) sur «French Touch», tandis que le classement général a été remporté par Yoann Richomme (35 ans) sur «HelloWork». Le Français, 4e à Dieppe, avait déjà triomphé de l’épreuve en 2016. Voici 7 mois, il avait aussi gagné la Route du Rhum en Class40. (nxp)