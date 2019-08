«Je ne suis plus si loin des joueuses professionnelles»

Elle a toujours une kyrielle d’étoiles qui brillent dans ses yeux et cette petite flamme qui scintille à l’intérieur d’une tête bien faite. Depuis les Jeux de Rio, Albane Valenzuela n’a pas encore quitté ce petit nuage au milieu du bonheur, avec ce sourire ravageur qui ne la quitte jamais. Désormais classée quatrième du monde au niveau amateur, la Genevoise poursuit sa progression aux États-Unis, plus précisément dans la prestigieuse Université Stanford.

Cette fille, née il y a 21 ans à New York, se plaît dans cette usine à champions, située au cœur de la Silicon Valley. «Vous savez, que je sois à Genève ou pas, c’est toujours Albane la Suissesse.» C’est ainsi qu’on appelle, là-bas, dans ce Nouveau-Monde, cette athlète qui dévore la vie à pleines dents. Comme un fruit de la passion.

Albane, voilà trois ans que vous vivez en Californie. Votre pays ne vous manque-t-il pas trop?

Oui, évidemment, car je suis très attachée à la Suisse. J’ai d’ailleurs un drapeau rouge et blanc qui me suit partout où je me trouve. Maintenant, si je voulais que mon pays, mais aussi le Team Genève, mes amis, ma famille soient fiers de moi, il fallait que je trouve des opportunités ailleurs. Je ne pouvais malheureusement pas rester en Suisse pour jouer au golf…

Ah l’Amérique! Mais qu’est-ce qui change avec la Suisse?

Il y a surtout une plus grande culture du sport. À Genève, j’ai eu la chance de suivre mes cours à l’école Moser, où les professeurs étaient compréhensifs pour me soutenir dans mon projet sportif. Cela n’aurait pas été possible dans le public. Si vous choisissez l’EPFL ou des écoles académiques exceptionnelles, on ne vous laisse pas pratiquer du sport de haut niveau. C’est la grande différence entre les États-Unis et l’Europe. Outre-Atlantique, on ne va pas mettre un frein à vos études sous prétexte que vous désirez devenir un sportif d’élite. Vous pouvez être bons partout. En plus, il y a des infrastructures exceptionnelles où tout est mis en place pour qu’on réussisse. C’est quelque chose qu’on ne trouve nulle part ailleurs.

Comment se passe la vie d’une golfeuse dans une université américaine?

C’est assez intense. Que ce soit en salle de sport ou sur les fairways, il y a énormément d’entraînement avec passablement de parcours. Mais nous sommes avant tout des étudiants athlètes et non le contraire. Au même titre que les nageuses Katie Ledecky ou Simone Manuel, qui sont de bonnes amies, on suit les mêmes cours que tout le monde. Il n’y a aucun privilège. Cela n’a pas empêché Stanford de réaliser une incroyable moisson de médailles lors des derniers JO de Rio. Si notre Université avait été un pays, on aurait été classé juste derrière la Chine et les États-Unis!

À vrai dire, depuis ces JO de Rio, vous n’êtes toujours pas retombée sur terre?

C’est exactement ça: les Jeux ont été pour moi l’expérience d’une vie. On ne peut pas toujours mettre des mots sur ce que j’ai vécu mais je dois parfois me pincer pour réaliser que je suis désormais une athlète olympique. Peu de personnes ont eu cette chance. Je reste fière et reconnaissante d’avoir pu représenter mon pays à Rio. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais.

Pensez-vous déjà à Tokyo?

Pour y aller, je dois disputer des tournois pros et je ne le suis pas encore. C’est donc un peu plus compliqué que pour les autres. Mais comme je suis déjà certaine de participer à l’US Open en juin prochain, il suffirait d’une bonne performance à ce moment-là pour être du voyage au Japon. De toute manière, j’aurai moins de pression qu’il y a trois ans car j’ai déjà pu découvrir les JO alors que personne ne s’y attendait. Je vais déjà terminer mes études. À moi de continuer mon petit bout de chemin, de prendre le temps qu’il faudra et on verra bien. Si je vais à Tokyo tant mieux, sinon ce ne sera pas grave.

Classée 4e mondiale au niveau amateur, sportivement cela se passe plutôt bien pour vous depuis 2016. Il y a même eu un bon tournoi avec les pros (37e) à Évian…

J’avais réussi de belles performances avant d’entrer à l’Université Stanford, comme mon succès à l’Orange Bowl ou mon bon tournoi à Rio. Mais je dois avouer que depuis que je suis en Californie, mon jeu a énormément évolué. Je pense que je suis devenue une joueuse plus mature, plus expérimentée. J’ai pu me rendre compte cette année que je n’étais plus si loin que ça en allant jouer avec les pros à Évian. Ma frappe de balle est aujourd’hui au niveau des professionnelles. Je me sens prête à effectuer le grand saut au niveau suivant.

Et cela, toujours avec le sourire, comme si vous vous amusiez tout le temps sur un green…

S’amuser est primordial. C’est très dur de pratiquer un sport à haut niveau si on n’a pas de plaisir. Il ne faut pas oublier que le golf est un jeu et que je vis de ma passion. Il y a des choses bien pires dans la vie. C’est ce que je me répète tous les jours: si vous faites un bogey (un coup au-dessus du par) sur un parcours, ce n’est finalement pas très grave. Si c’est mon seul problème dans la vie, je me porte plutôt bien.

Vous vous amusez aussi dans vos études?

Oui car pour moi les études ont toujours été aussi importantes que le golf. Maintenant, comme je vais les terminer cette année, je pourrai ensuite me consacrer au golf. Jusqu’à maintenant, c’était du 50/50 et je sais qu’avec toute cette énergie supplémentaire, je vais pouvoir m’amuser encore davantage en passant professionnelle…

Lorsque vous passerez pro, serez-vous accompagné par votre frère, Alexis, comme c’était le cas à Évian?

Je l’ignore encore mais je dois dire que j’ai été très touchée qu’il soit mon caddy à Évian. Mon frère c’est quelqu’un d’exceptionnel, que ce soit sur le parcours ou en dehors. Malgré son jeune âge (17 ans), il s’y connaît très bien et son aide m’a été très précieuse.

Alexis s’occupe-t-il toujours de la fondation Alexis for Autism?

Comme il a eu la chance de vaincre l’autisme, il sentait qu’il avait besoin de faire quelque chose de plus, d’aider d’autres gens à leur donner de l’espoir par rapport à sa propre expérience. Il n’y avait pas mieux placé que lui pour représenter cette maladie et créer sa propre association. Il récolte des fonds à travers les tournois qu’il dispute dans le monde pour la recherche médicale. Il soutient notamment Marie Schaer, Professeur Assistante à la Faculté de Médecine à Genève et à Lausanne, qui a entrepris un projet sur la recherche génétique dans le diagnostic précoce des enfants autistes. Alexis a aussi le projet de refaire un tournoi au Bahamas pour soutenir des enfants qui habitent sur l’île et qui n’ont pas les moyens ni les ressources qu’en suisse. Il espère devenir un porte parole pour l’autisme et donner de l’espoir à d’autres familles qui ne l’ont peut-être pas.

Dans l’immédiat qu’est-ce qu’on peut vous souhaiter?

Une bonne santé et des birdies: je ne demande pas grand-chose.

On a une dernière demande: ne changez jamais!

Merci, c’est très gentil.