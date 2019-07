Roger Federer, comment expliquer que ce match ait été si vite?

Je m’attendais à une rencontre compliquée et serrée, avec peu d’occasions. Il s'est passé tout le contraire donc c’est génial. J’ai très vite pris le dessus dès le début. Je ne l’ai pas laissé entrer dans le match. Quand tu es mené 6-1 5-2 après 35 minutes, c’est difficile de pouvoir retourner la situation, même si dans le tennis, on a toujours des petites occasions. Il ne s’en est pas procuré assez aujourd’hui. La surface était assez lente donc c’était difficile pour lui de faire des aces et des services gagnants. J’ai su en profiter.

Vous avez tout de suite su lire sa première balle. C’est venu au feeling?

C’est dur à expliquer. Parfois, on a juste plus de peine à retourner un type de joueur. Peut-être que c’est plus dur pour moi de renvoyer le service de (Lloyd) Harris, qui sert 10 km/h moins vite que Berrettini. Pourquoi? Je ne sais pas. Cela ne s’explique pas. Ces deux derniers jours à l’entraînement, j’ai beaucoup travaillé mon retour sur deuxième balle, j'ai essayé de passer ce coup, de ne pas faire de slice. J’ai fait tout le contraire sur cette partie. Je voulais voir si Berrettini pouvait me faire mal sur mon slice et il n’a pas réussi donc j’ai continué. Ce n’était peut-être pas la façon la plus spectaculaire de faire mais c’était la plus efficace pour me créer des occasions sur ses jeux de retour.

Mercredi, vous affronterez Kei Nishikori pour la première fois à Wimbledon.

Je pense que cela va être dur. D'autant plus qu’il arrive à ce stade du tournoi avec beaucoup d’énergie. Je me souviens que cela n’a pas été le cas sur les derniers Grand Chelem, où il arrivait en quart de finale après de gros combats. Jusqu’ici, cela a été vraiment facile pour lui. Je pense qu’il est prêt. Je suis en grand fan de son jeu. Il possède l’un des meilleurs revers parmi les joueurs actuels du circuit. C’est un excellent relanceur, solide mentalement. Cela sera un duel différent de ce que l’on a vu avec Berrettini. Il y aura plus d’échanges depuis le fond de court. Je sais à quoi m’attendre, et lui aussi.

