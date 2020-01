Jan Cadieux est revenu aux Vernets au bonheur des Aigles

Un bourreau de travail. Qui préfère manger froid pour mieux battre le fer d’un montage vidéo quand il est chaud. Ainsi est Jan Cadieux, ancien joueur de Ge/Servette, revenu au bercail cet été en tant qu’assistant du nouveau coach, Pat Emond. «C’est un vrai bonheur et une immense chance que d’avoir pu revenir dans cette ville qui a vu naître l’un de mes deux fils, commence l’ex-attaquant des Aigles, qui adorait se faire détester par les adversaires. C’est ici que j’ai connu mes plus belles années en tant que joueur, et je suis très heureux d’avoir la possibilité de travailler désormais avec ce jeune groupe.»

Lorsqu’il a été nommé entraîneur en chef, Pat Emond a immédiatement fait part à ses dirigeants de son intention d’étoffer son staff car «plus on met d’ingrédients dans une recette et meilleure est la soupe», dit le Québécois. «Jan avait le profil que je recherchais. Et parmi plusieurs candidats, il est celui sur lequel mon choix s’est porté au final. Au fil de nombreuses discussions, nous avons acquis la certitude qu’il allait s’intégrer parfaitement au sein d’une maison qu’il connaissait déjà.» L’intéressé sourit. «J’ai eu la chance d’être au bon moment au bon endroit, comme l’on dit.»

Changement de cap

Après deux saisons passées à la barre des Ticino Rockets, Jan Cadieux n’était pas contre un changement de cap. Il n’y a sans doute pas plus formateur pour un jeune entraîneur que de diriger une équipe dont la mission première est de donner du temps de jeu aux espoirs de la région. Mais après deux saisons faites essentiellement de défaites dans des patinoires qui sonnent creux, l’envie d’ailleurs est devenue une évidence.

Avant son expérience tessinoise, Cadieux avait déjà dirigé les M20 du HC Fribourg-Gottéron. De quoi le placer dans la catégorie des techniciens spécialisés dans le management des jeunes joueurs. «C’est bien sûr un élément qui a compté, avoue Pat Emond. Mais Jan est surtout une pièce très importante de notre organisation car il apporte des compétences que nous n’avions pas forcément auparavant à Ge/Servette.»

Jan Cadieux est l’homme qui murmure à l’oreille des joueurs en recherche de solutions pour s’améliorer techniquement et tactiquement. Il est celui qui concocte des montages vidéos personnalisés d’une précision diabolique. Il est celui, qui, sur la glace, accompagnera les Aigles dans des petits exercices, eux aussi, empreints d’une grande précision. «On essaie d’amener des idées, des techniques, pour travailler des aspects bien précis, explique-t-il. C’est souvent en fin de séance que l’on prend un moment pour mettre en application ces programmes personnalisés. On y travaille les aptitudes techniques, le patinage, le tir. On essaie de comprendre, et de faire comprendre, ce qui ne marche pas.»

Un type en or

À l’aube de la quarantaine, l’ancien joueur est comme un poisson dans l’eau dans ces Vernets d’un autre temps. On le sent vivant, heureux. «Jan est un homme de vestiaire, dit Jimmy, le «chef mat» des Aigles. C’est un gars qui incarne parfaitement ce qu’est un vrai coéquipier. Joueur, il est sans doute l’un des plus durs au mal que j’ai connu dans ma carrière. Je l’ai vu sauter sur la glace dans des états pas possible pour se mettre au service de l’équipe. Et en dehors de la glace, c’est aussi un type en or. Il est même le parrain de l’un de mes fils.»

Un type en or qui a sans doute payé auprès des fans genevois le prix d’une certaine forme de pudeur et de timidité. Jan Cadieux n’a jamais été le chouchou du public. «Après une première saison où j’avais réalisé mon meilleur total de but en carrière (seize buts), Chris McSorley m’a ensuite davantage utilisé dans un rôle plus défensif en me faisant jouer contre les meilleures lignes adverses. C’est quelque chose que j’ai parfaitement accepté. Selon moi, il n’y a pas de second rôle dans une équipe. Et les meilleurs joueurs savent très bien qu’ils ne pourraient pas avoir autant de succès sans les autres. Pour aller chercher un titre, on a besoin de tout le monde et les joueurs les plus importants, ce ne sont pas nécessairement ceux qui mettent les buts.»

Ce sont ces valeurs qu’il transmet au quotidien aux jeunes Aigles. «Ce que j’ai vécu dans ma carrière me sert dans mon discours envers les joueurs qui sont dans cette phase de transition entre le monde des juniors et le monde professionnel.»

Pour qu’ils deviennent, comme lui, des bourreaux de travail…