Jacques Reymond emporté par le coronavirus

La triste nouvelle a été annoncée par l’Association romande de ski. Jacques Reymond (69 ans) est décédé mercredi des suites du coronavirus. Le Vaudois a été chef de l’équipe nationale de ski, d’abord chez les femmes puis chez les hommes, entre 1979 et 1989. Il avait été une des grandes figures du triomphe suisse lors des Mondiaux de Crans-Montana en 1987. Jacques Reymond a épousé un an plus tard la skieuse obwaldienne Erika Hess.

«Quand on parle de Jacques, on ne devrait penser qu’à un seul virus: celui du ski qu’il a su transmettre pendant toutes ses années à nos enfants. Passionné, emphatique, mais recherchant toujours à faire qu’un athlète produise le mieux de ce qu’il pouvait faire, Jacques a travaillé sans relâche à la formation de nos jeunes. Et ce toujours avec bienveillance et gentillesse. Une grande page de notre histoire vient de se tourner, trop vite, trop brusquement», a souligné Ski Romand dans un hommage publié sur son site internet.

Condoléances

Le conseil d’Etat vaudois a présenté ses condoléances à la famille de Jacques Reymond dans un communiqué de presse publié dans l'après-midi, saluant «un homme qui a marqué le monde du sport suisse et du ski durant de très longues années».

«Lorsque l’on parlait de sport avec Jacques Reymond, l’on voyait soudainement briller dans ses yeux la passion qui l’animait. Le sport était le moteur de son existence. Il n’avait qu’une ambition: inculquer aux jeunes cette formidable école de vie que constituent la compétition sportive et ses exigences. Le Canton et le sport suisse perdent aujourd’hui l’un de ses grands ambassadeurs » a déclaré Philippe Leuba, Conseiller d'Etat vaudois en charge notamment du sport.

Jacques Reymond et Erika Hess ont eu trois garçons, Fabian, Nicolas et Marco. Ce dernier fait partie du cadre B de Swiss-Ski. Le technicien de 25 ans compte deux départs en Coupe du monde à son actif. Il avait participé aux géants d'Adelboden et d'Alta Badia lors de la saison 2018/2019.