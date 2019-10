Inarrêtable, Medvedev est sacré à Shanghai

Le doute n'est plus permis. Hors «Big Three», Daniil Medvedev est le nouveau patron du circuit ATP. Vainqueur autoritaire de l'Allemand Alexander Zverev 6-4 6-1 dimanche en finale, le Russe de 23 ans a remporté à Shanghai son deuxième Masters 1000 consécutif - après son sacre à Cincinnati, son quatrième titre de l'année 2019. C'est limpide: depuis Wimbledon, il a gagné trois (avec St-Pétersbourg) des six tournois qu'il a joués, où il est arrivé à chaque fois en finale (deuxième à Washington, Montréal et à l'US Open).

