Ils se sont unis pour tenter d’aller aux JO de Tokyo

Leur vie n’est pas qu’un long fleuve tranquille. Parfois même ils rament. Mais Martin Dougoud (28 ans) et Thomas Koechlin (27 ans) semblent adorer ça. Du moins suffisamment pour se consacrer pleinement à la conquête de leur rêve olympique, l’été prochain à Tokyo. Depuis six ans, ces deux Genevois partagent une bonne partie de leur vie quotidienne, à braver les rapides sur les cours d’eau du globe pour franchir des portes de slalom, avec ou contre le courant. Pas gai? Les deux athlètes s’obstinent pourtant. Ils sont les derniers rescapés du Kayak Team Genève, un pôle de compétition élite du Canoë Club Genève, et se sont tous deux établis en France pour mieux travailler. «Depuis, on partage le même entraîneur, financé à moitié de notre poche et à moitié par la Fédération suisse de canoë-kayak. On se soutient. On est aussi souvent dans la même chambre sur les sites de compétition», contextualise Martin Dougoud. C’est encore le cas à Tacen, au nord de Ljubljana, capitale slovène. «Heureusement que je fais du kayak et lui du canoë, rigole l’aîné. Sinon nous serions concurrents et il pourrait y avoir des disputes!»

«Arrête de réfléchir, navigue!»

C’est dans le minibus transportant la petite dizaine de membres de la délégation suisse que le duo a rejoint les bords de la Save, affluent du Danube, en provenance de la précédente étape de Coupe du monde, à Bratislava. Les compères espèrent que ce troisième volet aura l’effet, dès vendredi et jusqu’à dimanche, d’une délivrance.

Cette saison ils ont obtenu des résultats légèrement en dessous de leurs ambitions. «Là je sens qu’il se passe un truc vraiment bien aux entraînements, mais je n’ai pas encore réussi à l’exprimer totalement en course», observe Thomas Koechlin, qui reste sur des 30e et 21e places, soit le stade des demi-finales. «Pour me qualifier en finale parmi les dix slalomeurs les plus rapides, je dois parvenir à me libérer. Je dose parfois un peu trop mes efforts sur certains passages. Or, il n’y a qu’une seule bonne façon de ramer: celle qui va vite. Il faut maintenir une intensité régulière», anticipe le céiste, père depuis février dernier d’une petite Jeanne.

Le constat est identique pour Martin Dougoud, 24e et 15e des deux dernières manches de Coupe du monde. «C’est aussi un peu en dessous de mes attentes. J’avais fait de très bonnes courses de préparation en Australie en début de saison, puis j’ai stressé pour la qualification olympique. Ce week-end, j’aimerais revenir aux fondamentaux et montrer ce que je sais faire sans penser d’abord aux résultats. Le mot d’ordre c’est: «Arrête de réfléchir, navigue!» Si je fais ça, les résultats suivront. À Bratislava, j’ai pris deux secondes de pénalité sans lesquelles je me serais certainement retrouvé en finale. Donc ça revient gentiment», analyse le kayakiste.

Contre un ami d’enfance

Cette pression de la qualification pour Tokyo, les deux athlètes du Team Genève la vivent un peu différemment. De son côté, Thomas Koechlin bataille seul pour que la Suisse obtienne une place parmi les 17 nations sélectionnées. S’il y parvient, le billet pour le Japon lui reviendra d’office en tant que seul athlète helvétique de haut niveau en canoë slalom. Pour Martin Dougoud, il faut en plus lutter en sélection interne contre le Bâlois Lukas Werro, sur lequel il compte pour l’heure une légère avance. «Ce n’est pas facile, parce que c’est un ami d’enfance. Cette concurrence peut stimuler certains sportifs, mais nous, ça nous a plutôt tués au départ.»

Encore sept courses

Au total, les deux Genevois disposent de sept courses pour décrocher ces fameuses places de quota pour la Suisse: cinq Coupes du monde, les Européens et les Mondiaux. «Jusqu’ici nous sommes dans les clous, constate Koechlin. Mais nous devons continuer à obtenir au minimum des demi-finales et si possible des finales. À commencer par ici à Tacen, qui est un endroit mythique qu’on adore et où il y a de bonnes vibrations (ndlr: en 2017, Thomas Koechlin y était devenu vice-champion d’Europe).»

«C’est un endroit spectaculaire avec une première chute très raide, précise Martin Dougoud. Sur le compte Instagram du Team Genève, nous avons publié des petites stories vidéo pour montrer à quel point c’est impressionnant. On a hâte d’y naviguer en course, avant de partir quelques jours en vacances, puis en stage en Espagne, là où se déroulent les Mondiaux fin septembre. Et là, si on passe en finale, tout est possible.»

