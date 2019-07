Il s’arrête et lève les bras un tour trop tôt

L’Ethiopien Hagos Gebrhiwet a faussé compagnie au peloton lors de l’avant dernier tour, vendredi soir sur le 5000 m d’Athletissima. Il a franchi la ligne, a serré le poing puis levé les bras, persuadé d’avoir gagné. Problème? Il restait un tour à parcourir pour boucler les 5 km de course…

Incroyable, l’erreur a bien sûr coûté la victoire au triple médaillé dans la discipline aux Mondiaux et aux Jeux olympiques. La foule a bien tenté de l’alerter. Mais lorsque Gebrhiwet s’est rendu compte qu’il restait 400 mètres à parcourir, les favoris lui étaient passés devant. Et l’Ethiopien n’a jamais été en mesure de reprendre le rythme, bouclant l’épreuve au 10e rang, loin derrière le vainqueur, son compatriote Yomif Kejelcha (13’00’’56). Fou!

Gebrhiwet thought he had won the 5,000m only to realise there was one more lap to go ????????????????????. #LausanneDL ???????? #DiamondLeague pic.twitter.com/VNa9Y7ct2i