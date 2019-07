Il faudra confirmer, mais ce Servette a de l’avenir

C’est une forme de stupéfaction qui s’est petit à petit figée sur les visages bernois et dans ces grimaces douloureuses, qui racontaient la surprise autant que la frustration; Servette voyait son bonheur en reflet. Le miroir déformant avait commencé par tordre les traits du néo-promu, qui avait le redoutable honneur, pour son retour en Super League, de défier le champion en titre. À la fin, il a renvoyé l’image d’un Servette solidaire, téméraire, audacieux, ambitieux. Il faut bien sûr garder les pieds sur terre, et on peut compter sur Alain Geiger pour cela, mais ce Servette surprenant, qui aurait même pu repartir avec les trois points de la victoire, peut être fier de ce 1-1 au Stade de Suisse, face à Young Boys.

Dans les circonstances qui ont présidé à cette performance de groupe, il y a d’abord eu l’enfer promis. Peut-être d’ailleurs ne fallait-il pas s’attendre à autre chose que ce bizutage en règle. Pour ce Servette qui retrouvait l’élite, tout a tournoyé dès les premières secondes, sous la pression d’un Young Boys sans scrupule. Cinq minutes et le pire déjà pour des Grenat crispés, asphyxiés par le pressing, qui laissaient Ngamaleu seul ouvrir le score. Sept minutes et Nsame, l’ex-Servettien, qui manquait le 2-0. Quinze minutes et ce sentiment d’impuissance qui s’installait. Servette avait la tête sous l’eau. Sans savoir encore qu’il saurait remonter à la surface, ni comment.

Réaction collective

C’est au moment même où un Servette crispé perdait pied qu’il s’est soudain libéré. Après l’intense pressing des premières minutes, YB avait un peu desserré l’étau, mais c’est aussi grâce à la réaction collective des Grenat que la métamorphose a eu lieu. On veut croire qu’elle indique le chemin à suivre. Le 4-2-3-1 voulu par Geiger a d’abord volé en éclats devant les assauts bernois, mais en réalité, le système n’est pas en cause. Et c’est sûrement ce qui a réjoui le Valaisan au moment de faire les comptes. Parce que c’est en jouant que les Grenat ont pu retrouver de l’oxygène.

En posant le pied sur le ballon, en prenant des initiatives, en refusant de reculer, en plaçant le bloc défensif plus haut dans le terrain. Et, après avoir retrouvé la discipline collective nécessaire, en osant presser le champion en titre. Et puis en comptant sur ses individualités. Avec Timothé Cognat en chef de file. Le Français, s’il continue comme cela, va faire regretter à Lyon son transfert définitif de cet été. À la 31e minute, c’est lui qui s’est projeté en avant, laissant sur place Sulejmani, avant de décaler Wüthrich. Le bijou brossé des 16 mètres par le No 10 grenat avait le goût de la récompense, cela faisait déjà un quart d’heure que YB souffrait. Servette a donc osé.

Personnalité et maîtrise

Oser. C’était durant toute la semaine le maître mot d’Alain Geiger. Oser, mais pas n’importe comment. Oser, mais pas n’importe quand. Mais oser, oui. Gerry Seoane aura d’ailleurs rendu hommage à son adversaire grenat. «Je ne suis pas surpris par la qualité du jeu présenté par Servette, expliquait-il. Nous avons observé cette équipe la saison dernière déjà. Il y a de la personnalité, de la maîtrise. Je félicite Servette. Nous voulions poser des problèmes avec les centres, mais Servette s’est montré très fort sur les balles aériennes.»

On résume: Servette débarque au Stade de Suisse pour son retour en Super League, il frôle le coma durant le premier quart d’heure et se réveille ensuite pour égaliser et tenir la dragée haute aux champions. Et en passant tout prêt de la victoire (cette balle caressée par Wüthrich qui lèche la lucarne à la 65e…). Les Grenat sont rentrés à Genève avec des assurances, des enseignements et la certitude que si la discipline est indispensable au sein de l’élite, elle peut se conjuguer et même se marier avec l’idée de jeu qui est l’identité de Servette. Si on avait proposé ça à Geiger avant le match, il aurait sans doute signé avec le sourire. Le même qu’il avait en montant dans le car grenat. Il peut désormais penser au Servette-Sion de samedi.