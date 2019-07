Huwiler s’adjuge le premier semi-Ironman de Genève

Disputé dans des conditions météorologiques de rêve, La Tour Genève Triathlon a sacré dimanche Thomas Huwiler. Le Genevois s'est imposé dans la grande innovation de cette 30e édition parfaitement réussie, le Half ou semi-Ironman. La veille, le Français Théo Lachat s’était brillamment adjugé l’épreuve sur distance olympique, soit 1,5 km de natation, 40 km à vélo et 10 km de course à pied, devant le Suisse Tom Hug. L’épreuve féminine revenant à la toute jeune Vaudoise Cathia Schär.

Couvé de l’œil par sa mère – qui l’a arrosé à chaque tour de la course à pied! – et son grand-père, Thomas Huwiler a dominé de la tête et des épaules le premier Half (1,9/90/21,1 km) de l’histoire du triathlon de Genève, s’imposant avec 14’ 55” d’avance sur l’Allemand Schröder Gröneveld! Le Genevois est du même coup demeuré invaincu dans le cadre de la manifestation, lui qui s’est triplement imposé en 2017 (standard, short, découverte) et sur la distance olympique l’an dernier…

Un chrono sous les 4 heures

Au terme de sa démonstration, Huwiler a achevé son parcours avec un magnifique chrono de 3 h 53’ 39”, enfonçant très largement la barrière des 4 heures qu’il rêvait d’atteindre. «Un chrono au-delà de mes attentes et une superbe performance sur laquelle je vais pouvoir construire», confiait le Genevois, heureux d’avoir pu disputer cette épreuve à domicile («un véritable cadeau que de faire une telle course ici») et de n’avoir jamais encore trouvé son maître sur le quai du Mont-Blanc.

Sorti de l’eau avec 2’ 38” de retard sur le Belge Do Duy, le parrain du Triathlon de Genève est parti en course à pied avec 2’ 17” d’avance sur son rival: compte tenu de ses aptitudes sur la dernière fraction, la victoire était déjà pratiquement assurée… L’écroulement du Belge lui a facilité la tâche, mais l’enseignant en sport et en allemand à la licence professionnelle était de toute façon largement au-dessus de ses rivaux. Sur une autre planète, soit dit sans exagération aucune.

Une galère à vélo

«Dans des conditions idéales, la natation s’est très bien déroulée pour moi, je suis resté concentré tout du long et mes progrès dans cette discipline se sont confirmés. Une réussite! J’ai par contre un peu galéré à vélo, suite à une certaine déshydratation due à des problèmes de ravitaillement. J’ai eu un peu de mal sur la fin des 90 km, ainsi qu’au début de la course à pied. En revanche, j’étais hyperfrais durant les derniers kilomètres», analysait le Genevois, effectivement très dispos sur la ligne.

Au féminin, la course est revenue à Fanny Kleiner (28 ans), camarade de club d’Huwiler au TC Genève! Troisième l’an dernier du triathlon de Lausanne et déjà victorieuse il y a quinze jours à la vallée de Joux, la Genevoise – 5e féminine du triathlon 70.3 de Nice en septembre dernier – s’est superbement classée au 33e rang parmi les 625 partant(e)s, avec un temps de 4 h 43’ 04”. Également membre du Stade Genève, elle ne pointait encore qu’en 65e position après le vélo…