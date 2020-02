Houston cherche à échanger Clint Capela

C'est le toujours très bien informé Adrian Wojnarowski qui a relayé l'information dans la nuit de dimanche à lundi. Le front office des Houston Rockets plancherait activement sur plusieurs scénarios de trade incluant Clint Capela. Selon l'insider d'«ESPN», les dirigeants texans pourraient d'ici jeudi, date de la clôture du marché des transferts en NBA, envoyer leur pivot genevois dans une franchise de la conférence Est - Atlanta?

Objectif de la manœuvre? Récupérer via un échange en triangle - avec deux autres équipes - des tours de draft et un joueur intérieur moins coté sur Capela afin de les troquer pour un ailier de grande envergure. Actuellement 5e de la conférence Ouest avec 31 victoires pour 18 défaites, la formation du coach Mike d'Antoni chercherait un homme susceptible de pouvoir défendre sur LeBron James (Lakers) et Kawhi Leonard (Clippers) en play-off.

Absent lors des trois dernières rencontres de son équipe pour une blessure au talon, Clint Capela représente une belle monnaie d'échange pour le General Manager Daryl Morey. À 25 ans, le Meyrinois tourne à près de 14 points et 14 rebonds de moyenne cette saison. Il gagne 14,9 millions de dollars et doit toucher respectivement 16, 17,1 et 18,2 millions lors des trois prochaines années de son contrat.

JSa