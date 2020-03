L'heure des comptes a sonné pour Fanny Smith

Fanny Smith n’a pas pu défendre ses chances, ce week-end , à Veysonnaz. La Vaudoise espérait conserver son gros globe de la Coupe du monde en remontant la Suédoise Sandra Näslund, mais les directives fédérales à la suite de la propagation plus qu’inquiétante du coronavirus en ont décidé autrement.

«Avec quatre succès, j’ai pourtant plus de victoires que les autres filles, a-t-elle tenté de positiver. Et il faut aussi bien avouer que cet hiver aura été très particulier. On n’a pas vraiment eu d’hiver, en fait! Quand on a été dans l’Oural, au fin fond de la Russie, on avait eu chaud et le calendrier a connu de nombreuses annulations…»

Cap sur l’Asie

La Villardoue de 27ans a dû encaisser le choc de la déception, c’est vrai. Mais elle a tout de même déjà identifié un axe de travail particulier, en vue de la saison prochaine. «Je dois tout simplement travailler sur le bon équilibre de mon énergie, entre guillemets, a-t-elle confié, alors que la frustration était encore palpable. J’ai connu de gros problèmes de carences, j’ai dû en faire un peu trop. Sinon, tout ce que j’ai mis en place a fonctionné. Mon début de saison aurait pu être meilleur, j’ai stagné dans ma préparation physique et le temps qu’on se rende compte de ce qui m’arrivait… J’ai perdu à cause de ça au moins 20% de préparation technique sur la neige.»

Avec les événements actuels, il n’est pas simple de se projeter sur la suite de sa carrière. «Oui, ça reste quand même spécial, parce qu’on ne sait pas quand on va pouvoir recommencer à faire des choses. La saison prochaine est clairement déjà dans le viseur, avec notamment les tests de matériel à venir.»

D’ici là, il va falloir que Fanny Smith trouve de quoi se changer les idées en période de confinement, afin de ne pas trop ruminer un exercice 2019-2020 qui s’est terminé sans apothéose. Heureusement, la Suissesse pourra se dire que les prochains Mondiaux de Zhangjiakou, en 2021, et les JO de Pékin, en 2022, sont dans des endroits où le coronavirus semble être sur le point d’être maîtrisé. On prend les bonnes nouvelles d’où elles viennent, même de Chine.