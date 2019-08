Heidrich et Vergé-Dépré ratent la finale à Moscou

Les Bernoises Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré, têtes de série No 15 des championnats d'Europe de Moscou, n'ont réussi à se qualifier pour la finale du tournoi russe.

En demi-finale, ce samedi matin, elles ont en effet été battues par les Polonaises Kinga Wojtasik et Katarzyna Kociolek (No 4) en trois sets, 21-18 18-21 8-15. Elles ne joueront donc «que» pour le bronze, ce samedi soir (17h30), face aux Espagnoles Liliana Fernandez et Elsa Baquerizo (No 9).

Sous la pluie moscovite et devant des gradins presque vides, les deux Suissesses ont eu de la peine à entrer dans le match. Elles ont ainsi été menées 10-14, puis 11-15. Mais elles ont parfaitement réagi, égalisant à 16-16 avant de conclure le premier set 21-18.

Dans la deuxième manche, les deux équipes sont restées au coude à coude jusqu'à la marque de 14-14. Les Polonaises ont alors fait la différence en marquant trois points de suite. Elles allaient réussir à gérer cet avantage pour remporter le set 21-18.

Dans le set décisif, Heidrich et Vergé-Dépré ont lâché prise à 5-5. Les Polonaises se sont alors envolées à 8-5, puis 11-7, pour classer l'affaire 15-8, profitant des nombreuses erreurs des deux Suissesses.

En finale (18h45 heure suisse), Wojtasik et Kociolek affronteront les Lettonnes Tina Graudina et Anastasajia Kravcenoka (No 20).