L’AS Haute-Broye parodie la Nati en poussant la chansonnette

Le confinement presque généralisé a au moins ça de bon: il révèle souvent le meilleur de chacun, et les réseaux sociaux sont remplis, ces jours, de magnifiques contributions qui donnent ou redonnent le sourire. Ainsi, mercredi, l’équipe de Suisse a osé une vidéo où les internationaux chantent chacun à leur tour – plus mal que bien, mais l’intention compte double, comme certains buts à l’extérieur en Coupe d’Europe – «Imagine», la mythique chanson de John Lennon sortie en 1971.

Cette version teintée d’accents venus de toute la Suisse a donné une belle idée à David Grosvernier, joueur de l’AS Haute-Broye, dont la «une» milite en 3e Ligue. Chevalley, Grandchamp, les deux Besnier, Favre, Shala, Carrard, son auteur Grosvernier, Pipas, Vaccaro, Courtine, Freymond, Kabongo, Gindroz, Parrone et son chat, Chataigne, Dufey, Chenevard, Jordan, Visinand, Eichenberger, Guignard, Fedrigo, Schiffrin, Parietti, Bassols, le coach De Nardis et… un cheval ont empoigné leur smartphone et réalisé leur version à eux. Celle-ci a vite trouvé son public et engrangé des centaines de vues sur Twitter.

Une parodie au huitième degré

«On a vu les gars de l’équipe de Suisse entonner cette chanson et on a voulu faire notre parodie à nous, au huitième degré», indique au bout du fil Cyril Dufey, qui a publié la production sur le réseau social à l’oiseau bleu. «On est dans une période où l’on n’a pas grand-chose d’autre à faire. Il y en a quand même qui bossent au sein de l’équipe, mais il y en a aussi qui le font depuis la maison ou qui ne travaillent plus du tout. Notre but n’est pas du tout de faire le buzz, mais si l’on peut aider à faire un tout petit peu passer le message...»

Mais, franchement, cet accent vaudois à couper au couteau, était-ce bien nécessaire? «Dans la vidéo originale, il y a quand même de sacrées intonations, très suisses allemandes», se marre Cyril Dufey, qui ronge son frein en attendant de pouvoir évoluer de nouveau sur la pelouse du Centre sportif du Châtaignier, à Oron-la-Ville. «Alors on a décidé d’y aller. D’autant plus qu’on vient quand même tous du fin fond du canton de Vaud. Ensuite, mon coéquipier Grosvernier a attribué des strophes aux autres dans l’ordre de leur numéro de maillot. Ça nous fait marrer que les gens parlent de ça!» Et ce n’est sans doute que le début.