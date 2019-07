Groenewegen s’impose «enfin», Ciccone assure

Dylan Groenewegen est assurément l’un des deux ou trois meilleurs sprinters du peloton. Il a toutefois dû attendre presque une semaine pour lever «enfin» les bras au cours de cette Grande Boucle. Le voici quadruple vainqueur d’étape sur le Tour, après ses deux succès de 2018 à Amiens et Chartres, ainsi que sa victoire l’année d’avant à Paris.

? Quel sprint ! Il faut revoir cet incroyable dernier kilomètre ! #TDF2019 pic.twitter.com/fu0txmmqOJ — Tour de France™ (@LeTour) 12 juillet 2019

Le Néerlandais de 26 ans avait chuté lors de l’emballage final à Bruxelles et vu son jeune coéquipier de la Jumbo-Visma Mike Teunissen lui voler la vedette et le maillot jaune. A Chalon-sur-Saône, Groenewegen a remis les pendules à l’heure et battu d’un boyau Caleb Ewan. L’Australien en est à son 3e podium sans succès en sept jours et doit commencer à gamberger. Peter Sagan et Sonny Colbrelli ont eu un temps de retard.

Sur un malentendu...

Stéphane Rossetto et Yoann Offredo ont été les seuls candidats pour se porter vers l’avant vendredi, sous la chaleur de la plus longue étape de cette édition 2019 (230km). Les Français ont oublié qu’ils n’avaient aucune chance et foncé. On ne sait jamais, sur un malentendu… Mais les équipes de sprinters ne sont pas du genre à lâcher leur os et ont tenu les deux fuyards à distance respectable, avant de les avaler à l’entrée des 10 derniers kilomètres.

Elles avaient même crée un petit moment de panique en accélérant peu avant quand, à la suite d’une cassure, Nairo Quintana s’est retrouvé attardé. Le Colombien avait eu l’idée saugrenue de s’arrêter pour satisfaire un besoin naturel à 3 kilomètres du sprint intermédiaire, situé à quelque 30 bornes de l’arrivée. Son équipe a dû se mobiliser pour le remonter au plus vite dans le peloton.

TvG au sol

Cette étape aura surtout fait des dégâts dans son entame. Patrick Bevin n’a, en effet, pas pris le départ à Belfort. Le Néo-Zélandais s’est fracturé deux côtes la veille et a été le premier coureur à abandonner sur ce Tour. Quelques kilomètres après, Tejay van Garderen a quant à lui chuté durement avec quelques autres coureurs. Il a dû être soigné pour une blessure à la face et diverses plaies. L’Américain a tout de même pu terminer l’étape, où les médecins de son équipe Education First l’ont pris en charge.

???? Chute de Tejay Van Garderen et Mike Teunissen. L'Américain semble s'être fait mal. #TDF2019 pic.twitter.com/nXHOCO9Xm4 — Tour de France™ (@LeTour) 12 juillet 2019

Les cyclistes ont l’habitude de dire pour des étapes du profil de la 8e levée de samedi qu’«elles n’ont pas un mètre de plat». Entre Mâcon et Saint-Etienne, le peloton se voit proposer un tracé en forme de montagnes russes. Sept côtes de 2e et 3e catégories sont à franchir, dont la dernière - qui offrira 8, 5 et 3 secondes de bonifications - est située à 12,5 km de l’arrivée. De quoi donner des idées à un certain Julian Alaphilippe, pointé à simplement 6 secondes du maillot jaune Giulio Ciccone. L’Italien n’a pas tremblé pour son tricot vendredi.