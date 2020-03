Le Grand Prix du Qatar lance la saison sans les stars du circuit

Il est venu non pas affronter, mais bien rencontrer les médias – peu nombreux – présents dans le centre de presse du circuit de Losail, près de Doha. Carmelo Ezpeleta, le CEO de Dorna – la compagnie espagnole qui gère les GP – tient parfaitement son rôle, qui n’est pas facile depuis quelques semaines. Depuis qu’un virus sème la panique dans le monde, sur les marchés, dans les aéroports et autour des terrains de sport: «Notre but, c’est de maintenir un championnat du monde avec le maximum de courses, nous sommes assez forts pour tenir cette gageure. Mais nous devons aussi respecter les lois…»

Le discours est clair. Il se veut convaincant, même si tout le monde a compris que le boss ne peut pas tout dire, parce qu’il est en tractations permanentes avec les autorités des différents pays qui doivent accueillir un GP cette année. Et d’autres manifestations: «Chaque jour – il aurait pu dire, chaque heure – la situation change.» Dans cette crise, Dorna, la FIM (la Fédération internationale) et l’IRTA (l’Association des teams des GP) sont à la fois acteurs et spectateurs. Acteurs, parce qu’ils ont des intérêts à défendre, spectateurs parce qu’ils ne peuvent que respecter les décisions politiques prises dans de plus en plus de pays et qui tendent à rendre hermétiques les frontières, les fermer aux représentants de pays où le coronavirus est le plus virulent – après la Chine et le Japon, l’Italie. Demain, la France? La Suisse?

Conséquence directe de la situation, le GP du Qatar de ce dimanche ne comptera que deux catégories, les classes Moto3 et Moto2, dont les équipes étaient sur place depuis dix jours pour leurs derniers tests d’avant-saison. C’était donc avant que les autorités sanitaires qataries décident, dimanche dernier, d’obliger les détenteurs du passeport italien de passer par une période de 14 jours de quarantaine à leur arrivée à l’aéroport international de Doha: «Dans un premier temps, reprend Carmelo Ezpeleta, cette règle ne concernait que les vols directs en provenance d’Italie; on parlait d’un contrôle à l’arrivée et les passagers qui présenteraient d’éventuels symptômes seraient acheminés vers un hôpital pour des contrôles supplémentaires. À ce moment, nous avions imaginé affréter un vol charter au départ de Nice, avec les membres de toutes les équipes MotoGP. Mais quand la règle a été durcie, nous avons dû renoncer. La collaboration avec les autorités du Qatar est excellente, nous avons tous essayé de sauver la situation, mais on ne pouvait pas se montrer plus fort que la maladie. En cette circonstance.»

L’homme que l’on suit

Du coup, parce qu’elles ne peuvent pas filmer tout ce qui se passe en coulisses – et croyez-nous, les responsables du championnat du monde n’arrêtent pas! –, les caméras s’intéressent aux autres. Notamment à la classe Moto2 et à celui qui fait figure de patriarche de la catégorie, Thomas Lüthi, 33 ans depuis le 6 septembre: «L’ambiance est vraiment particulière. Jamais, de toute ma carrière, je n’avais vécu cela. Ce que je sais du futur? Normalement, lundi, je suis de retour à la maison. Pour le reste…»

Considéré par beaucoup comme le grand favori pour le titre 2020, le Bernois reste fidèle à ses principes: cerner l’essentiel et y concentrer ses énergies: «Je n’ai aucun pouvoir de décision sur les éventuels renvois et annulations à venir, pourquoi donc perdre du temps à discuter? J’irai où et quand on me dira d’aller. Et avant ces incertitudes, il y a une certitude: le championnat commence dimanche, ma préparation a été la meilleure de toute ma carrière, je me sens prêt… même si nous avons encore de petites choses à régler», explique Lüthi.

Double alerte

«Encore quelques petites choses à régler»: tel était le discours de Thomas Lüthi en début de journée. Meilleur temps de la première séance d’essais libres – «Un joli pas de franchi, après les tests de la semaine dernière» –, le Bernois est tombé deux fois en soirée. «Rien à voir avec la baisse de température (25 degrés au sol, contre 41 plus tôt dans la journée), il y a eu un souci avec un pneu, je ne peux pas en dire plus. La seconde chute a été une conséquence indirecte de la première, parce que nous avons travaillé dans l’urgence et qu’un détail dans le frein arrière m’a surpris. Je ne suis pas nerveux, je reste confiant. Mais j’aimerais savoir exactement ce qui s’est passé.»

Onzième sur l’ensemble des deux séances, Lüthi a sauvé l’essentiel (après la troisième séance d’essais libres, en début d’après-midi, les 14 premiers seront qualifiés directement pour la Q2, la seconde phase des qualifications).