Golubic s’écroule et passe à côté de son rêve

«Viki» Golubic ne jouera son premier huitième de finale en Grand Chelem, lundi, dans la frénésie du «Manic Monday». La Zurichoise a été éliminée par l’Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 35), au terme d’un match qui lui laissera beaucoup de regrets (5-7, 3-6). Trahie par son service, la No 2 Suisse (WTA 81) a manqué une occasion en or dans une partie de tableau abandonnée par les têtes de séries, Osaka en tête. Pas sûr qu’une si belle opportunité se représente de sitôt.

Viktorija Golubic va probablement se demander longtemps comment elle a laissé échapper la première manche. Après un départ timide (0-2), la Zurichoise avait en effet trouvé le moyen de dompter les frappes compulsives de Yastremska (titrée à Hua Hin et Strasbourg en 2019). Plus puissante, très dangereuse lorsqu’elle a le temps de poser ses appuis, l’Ukrainienne défend heureusement mal et surjoue vite si on arrive à la déplacer. C’est pile ce que faisait «Viki» jusqu’à 5-2 et l’arrivée du physio.

Dayana Yastremska avait-elle vraiment mal à l’épaule ou souhaitait-elle reprendre ses esprits? Dans les deux cas, cette pause lui fut salvatrice. Plus lucide, elle avala ensuite une interminable série de six jeux; laissant Golubic impuissante et frustrée (5-7, 0-1). Sa chance venait de filer. Malgré une rébellion dos au mur (balles de débreak à 2-4 et 3-5), l’affaire était trop mal embarquée. Le Wimbledon de Viktorija Golubic s’est donc terminé sur ce troisième tour, son meilleur résultat en Grand Chelem. On doute que ce soit suffisant pour la consoler de cette défaite rageante. (nxp)