Ge/Servette entre stupeur et bonne humeur

Marco Maurer est dans les goals. Robert Mayer est habillé en ailier. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond aux Vernets, Un peu comme un lendemain d’élimination en play-off. Jimmy prépare les premiers cartons. Des joueurs ont fait leur sac et s’en vont pour toujours. C’est le cas de Jeremy Wick, qui quitte les Vernets une bonne fois pour toutes dans une ambiance de désolation teintée de fatalisme et d’humour aussi. «On s’était finalement préparé tant bien que mal, avoue Noah Rod. Maintenant que tout est fini, on a un peu de peine à réaliser, mais c’est quelque chose qui n’est pas de notre ressort. Alors, ce matin on préfère en rire, si possible. Et prendre du bon temps sur la glace, en organisant des petits jeux.» Dans le rôle du speaker, Marco Miranda s’empare du micro, hurle dans la sono et provoque l’hilarité générale.

Jeudi matin, aux Vernets, l’annonce de la fin de saison abrupte est venue cueillir un groupe qui en restera donc au stade d’une saison régulière formidable et qui aurait tant voulu savoir ce dont il était capable lors des séries finales. «Comme je l’ai dit aux joueurs, c’est décevant, après la belle saison que nous avons accomplie, que tout s’arrête là, soupire Pat Emond. Nous étions prêts à commencer les play-off à huis clos. Puis tout s’est accéléré ces dernières quarante-huit heures, au point d’en arriver à prendre la seule décision possible. C’est frustrant, c’est sûr, mais au regard des enjeux, il n’y a pas grand-chose à dire.»

«Nous sommes désormais dans une problématique qui va bien au-delà du hockey et du sport en général, poursuit le coach des Vernets, C’est toute l’économie qui est impactée et la société dans son ensemble. J’ai de la famille qui m’appelle du Canada car là aussi ça commence à bouger. Non vraiment, j’espère que tout va rentrer dans l’ordre d’ici à quelques semaines.»

En attendant, les Nord-Américains Eric Fehr, Tommy Wingels et Daniel Winnik vont quitter Genève au plus vite. Avec les mesures prises par l’administration Trump, ils veulent à tout prix retourner au pays sans devoir passer par la case quarantaine.

Eux non plus, ils n’imaginaient pas une fin de saison aussi abrupte.