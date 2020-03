Ge/Servette n’a peur de rien, sauf de ce satané virus

Au coup de sirène finale du dernier match de la saison, ils ont tourné la tête vers l’écran géant de la BCF Arena. Et le Totomat a livré son verdict au terme d’une dernière soirée de championnat aussi étrange qu’un peu folle. Si de leur côté, les Aigles n’ont fait qu’une bouchée d’un Fribourg Gottéron peu concerné, sur les autres patinoires, qui sonnaient creux, le suspense été total. Cela aurait pu être Fribourg ou Lausanne? Et au final, ce sera Bienne.

Un adversaire que Ge/Servette se gardera bien de prendre de haut. Mais les Aigles aborderont ce quart de finale sans aucun complexe après leur saison exemplaire, ils ne craignent rien ni personne. Sauf ce satané virus qui fait tant causer et qui pourrait plomber le printemps du hockey suisse dans son ensemble. «Après un tel effort pendant 50 matches, ce serait bien évidemment une immense frustration de ne pas pouvoir jouer ces play-off et de poursuivre cette belle aventure ensemble, estime Pat Emond. Les gars ont tellement bien travaillé tout au long de la saison, jour après jour, match après match. Maintenant, il y a des choses que l’on ne maîtrise pas mais que l’on peut comprendre. On respecte donc les décisions qui ont été prises jusque-là et on s’adaptera à celles qui seront prises prochainement.»

Pas de play-off à huis-clos

Le 51e match de la saison, le plus important sans doute, aura lieu ce lundi matin à Ittigen, près de Berne. C’est là que se vont se réunir les dirigeants des clubs et de la National League pour définir les contours des play-off 2020. Après l’interdiction, par le Conseil Fédéral, des manifestation réunissant plus de 1000 personnes, le monde du hockey se retrouve pris entre le marteau et l'enclume avec une marge de manoeuvre extrêmement restreinte pour éviter de devoir jouer dans des patinoires vides…

Des play-off à huis clos? «Le scénario est impensable car insupportable financièrement pour les clubs», selon plusieurs acteurs très bien placés au sein des organisation de National League. A la veille de cette séance de crise, une tendance semble se dessiner et un consensus émerge. Le scénario probable? Une deadline sera fixée (vers la fin du mois de mars?) pour lancer des play-off «normaux» avec des patinoires pleines. Ce retard entraînerait forcément une adaptation de la formule habituelle avec des séries raccourcies pour rattraper le temps perdus. Mais toutes ces belles intentions sont suspendues à la décision suprême des autorités fédérales. Pour faire simple: si les interdictions sont levées d’ici-là, le championnat pourra reprendre. En cas de prolongation de ces restrictions, les clubs tireront la prise et la saison s’arrêtera-là. Pour le plus grand désespoir des fans et des joueurs.

Se préparer comme si...

«Nous avons rencontré l’équipe vendredi soir après le match contre Lausanne, explique Laurent Strawson, président de Ge/Servette. Ils ont pu dire ce qu’ils avaient sur le coeur. Et nous, nous avons pu leur expliquer notre position. Il est évident que tous les joueurs ont envie de pratiquer leur métier et de jouer ces play-off, quoi qu’il en soit. Pour les clubs, en revanche, cela n’a pas vraiment de sens.»

En attendant que des décisions tombent à l’issue de la séance extraordinaire d’Ittigen, les joueurs rencontrés dans les couloirs de la BCF Arena tenaient tous le même discours. «On va essayer de se préparer normalement, explique Simon Le Coultre, qui piaffe à l’idée de disputer ses premiers play-off de National League, On va donc se concentrer sur ce que l’on maîtrise, à savoir notre adversaire, le HC Bienne.»

Alors, on fait comme si. Comme si Tony Rajala, Antoine Pouliot et Cie allaient se présenter aux Vernets samedi prochain. «On connaît la force offensive de cette équipe puisque nous avions perdu le dernier match chez eux 7-3, rappelle le jeune défenseur grenat. Mais depuis cette bonne rouste et celle qui avait suivi contre Zurich, nous avons fait les ajustements nécessaires et nous avons resserré notre jeu. Nous sommes sur une bonne dynamique et nous n’allons pas révolutionner notre façon de défendre. Tout va se jouer sur des détails, c’est ainsi que ça se passe, encore plus en play-off.»

Reste à savoir si ces derniers pourront avoir lieu. Et là, rien n’est moins sûr. Ce n’est plus vers le Totomat que tous les regards se tournent mais vers Ittigen...

Une dernière danse

Une dernière danse. Et si le 50e match de Ge/Servette, disputé à la BCF Arena, était le dernier de la saison? Il ne ferait que raviver les regrets tant cette équipe a démontrer tout au long de la saison un état d’esprit irréprochable. Avec une éthique de travail impeccable, les Aigles ont renversé la ligue et mis le pronostiqueurs dans leur petits souliers.

Pour Pat Emond, pour son staff, pour les joueurs, pour les dirigeants, qui ont presque fait tout juste, il serait très injuste que le bal s’arrête tragiquement au soir de la 50e journée. Cette jeune équipe de Ge/Servette ne demande qu’à poursuivre sa belle aventure. Mais si le virus devait gâcher la fête, les Grenat repartiront l’an prochain de plus belle. A Fribourg, les Aigles ont mis une dernière danse à des Dragons pas concernés. Une démonstration signée du sceau de la jeunesse avec notamment des buts de Stéphane Patry (auteur d’un doublé) et de Sandis Smons.

De quoi voir l’avenir en rose pour mieux oublier ce présent en clair-obscur. G.SZ