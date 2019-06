Geraint Thomas apte pour le Tour de France

Dans sa chute, le Gallois a été touché à l'épaule droite et à l'oeil droit, a précisé la formation britannique. Thomas, qui est tombé à 30 kilomètres de l'arrivée de la 4e étape à Arlersheim, a été transporté directement à l'hôpital après son abandon. Après les examens et les soins, il a rejoint l'hôtel de son équipe.

«C'est sans aucun doute frustrant, a estimé le Gallois. C'est un petit revers dans la préparation du Tour mais il reste encore beaucoup de temps avant le départ à Bruxelles» (6 juillet). On doit toujours faire preuve de prudence en cas de blessure à la tête. Je voulais continuer la course mais les médecins ont pris la bonne décision», a ajouté Thomas.

Thanks for all your messages!! Gutted to leave @tds but luckily I’m all ok. I hit my head and needed stitches above my eye, so the doctors stopped me getting back on my bike. It just means I’ll need some big training rides next week now????????