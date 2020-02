Les Genevois de retour en Coupe Davis

Johan Nikles (ATP 475) et Antoine Bellier (ATP 554) sont de retour sous les drapeaux. Les deux Genevois ont été retenus par le capitaine Severin Lüthi pour la rencontre de Coupe Davis qui opposera la Suisse au Pérou, les 6 et 7 mars prochain à Lima. Ils font partie d’un groupe de cinq joueurs, emmené par Henri Laaksonen (ATP 134) et complété par Sandro Ehrat et Luca Margaroli, qui va devoir accélérer sa transition sur terre battue à l’occasion de cette rencontre du Groupe Mondial 1.

Le duo Nikles-Bellier récolte ici la juste récompense d’un dernier semestre très intéressant sur le front des tournois ITF (M15 et M25). Johan Nikles avait ainsi enchaîné un magnifique automne sur la terre battue espagnole, remportant un titre et 34 points ATP. Tandis qu’Antoine Bellier a trouvé un très beau rythme de croisière en indoor décrochant son deuxième titre professionnel à Bressuire.

Ils rejoindront l’équipe de Suisse au plus vite – Antoine Bellier est aligné cette semaine à Glasgow – afin de participer à un mini-stage de préparation (et d’acclimatation) au Pérou.

Pour rappel, les hommes du capitaine Lüthi lutteront pour y décrocher un play-off, en septembre, où ils auraient l’occasion de retrouver le nouveau match qualificatif pour la phase finale (2021).