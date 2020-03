Genève Volley sauve sa place en LNA et vise beaucoup plus haut

Une ultime formalité contre Toggenburg, poutzée en trois sets, a entériné le maintien de Genève Volley en LNA. C’est pour le président sortant, Sébastien Ruffieux, et son successeur, Patrick Tran, la conclusion heureuse d’une saison compliquée, marquée par une kyrielle de blessures et la mise à l’écart du coach Ludovic Gruel. Ému, le premier s’est retiré avec le sentiment du devoir accompli, offrant une rose à chaque joueuse et adressant un message de gratitude à «Ludo». Avec ce résultat, le second a ouvert une ère nouvelle, qu’il espère favorable au développement du club et du volley féminin.

On ne parle pas ici d’une querelle, mais bien d’une transition entre l’ancien et le moderne, entre une gestion plutôt paternaliste et un management plus entrepreneurial. «Je transmets les clés d’un club sain, sorti des chiffres rouges, qui a retrouvé sa place dans l’élite», peut se féliciter Sébastien Ruffieux. Le dirigeant ne tourne pas le dos au filet puisqu’il s’est engagé au service de l’association cantonale (SVRG), dont il occupe la coprésidence avec Aurèle Müller.

C’est donc Patrick Tran, patron d’une agence de communication, qui a repris les rênes du club. Il s’en est saisi avec poigne et détermination, n’hésitant pas à mettre sur la touche Ludovic Gruel à la veille des play-out. Un acte fort. Une décision contestée par beaucoup mais pleinement assumée. «Bien sûr, j’ai eu les oreilles qui sifflent. Il y a eu des grincements de dents, beaucoup de questions. Mais aujourd’hui, je suis encore plus convaincu d’avoir fait le bon choix en attribuant la direction de l’équipe à Aïda Shouk.»

Avec l’ancienne internationale suisse, assistante du coach français cette saison et sans autre expérience, Patrick Tran se savait «attendu au tournant». Il a fallu un set, le premier de la série contre Toggenburg, pour consolider ses certitudes. «Les filles étaient stressées par le changement. J’ai aimé leur attitude, la manière avec laquelle elles ont arraché la manche, sans paniquer, inspirées par le calme d’Aïda. Le gain de ce set a été libérateur et fédérateur. Tout le mérite en revient à la nouvelle coach. En peu de temps, grâce à son discours et un jeu plus rapide, elle a su sortir l’équipe du marasme et lui redonner confiance.»

Dans l’esprit du nouveau président, l’avenir de l’équipe est lié à Aïda Shouk. Ne manque que sa signature au bas d’un contrat. «Il y a de très fortes chances pour qu’elle poursuive l’aventure avec nous la saison prochaine», assure-t-il. Pour éviter, comme souvent ces dernières années, de repartir sur une page blanche, Patrick Tran espère prolonger également le bail de deux joueuses américaines. On imagine que Lauren Page, la top scorer, et Julia Brown, la dernière venue, sont dans sa ligne de mire. À elles deux, les attaquantes ont marqué plus de la moitié des points de l’équipe contre Toggenburg. «On leur a fait une proposition, la balle est dans leur camp», dit-il.

Deux fleurons à conserver

Genève Volley mise également sur la réputation et le réseau d’Aïda Shouk pour «gagner en suissitude», un facteur crucial dans le championnat de LNA. Des renforts oseront-ils franchir la Sarine? «Une chose est sûre, Ewine Guscetti et Laetitia Perroud, qui ont bien tenu leur rôle, à la passe et au poste de libero, ont l’assurance de garder notre confiance. Ce sont les fleurons de notre formation locale, on y tient. D’ailleurs, Fabia Gnädinger, une ancienne junior du club, se chargera du développement de ce secteur.»

Ambitieux, désireux de hisser son club vers les sommets, Patrick Tran cherche à mettre tous les atouts de son côté. Pour trouver de nouvelles sources de financement, il a lancé un «business club» et souhaite renforcer l’attractivité du volley féminin. Un pari à la hauteur d’un smash gagnant.