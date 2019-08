Genève Servette engage une pépite tchèque

Les conférence de presse d’avant-saison sont rarement le théâtre d’annonces fracassantes. Il y est souvent question de préparation qui se déroule bien, de détails encore à régler, d’objectifs modestes pour éviter toute forme de pression superflue. Genève Servette a voulu trancher avec les habitudes en profitant de son point presse officiel pour annoncer deux bonnes nouvelles.

La première: Floran Douay prolonge son idylle avec les Aigles pour trois saisons de plus. Formé au club depuis plus de dix ans, il sera grenat jusqu’au terme de l’exercice 2022-2023. «Pour moi, c’est une très bonne chose que d’avoir réglé la situation avant-même le début du championnat, dit-il. C’est une marque de confiance de la part du club et du staff. J’ai toutes les cartes en mains pour progresser et reprendre sur ma lancée de la saison dernière avant que je me blesse à un genou.»

Douay: Je ne voulais pas quitter Genève

A 24 ans, l’international français fait clairement partie du projet défini par Genève Servette qui a décidé de se construire un bel avenir grâce à une base de jeunes joueurs cultivée sur les patinoires de la région. «Je ne fais pas encore partie des vétérans et je ne suis plus un tout jeune joueur, reprend le solide ailier. Je fais partie de cette catégorie de joueur qui doit tirer le groupe vers le haut. On est plusieurs dans ce cas et on a une partie des solutions qui peuvent faire basculer la saison dans le bon sens.»

Grenat de cœur, Floran Douay a été courtisé par de nombreux clubs cet été. «C’est étonnant car j’étais blessé, avoue-t-il. Mais je ne me voyais pas quitter Genève. Pas avant d’avoir gagné un titre avec cette équipe, ce club.»

Un club qui ne fanfaronne pas à l’aube de la saison. Plus jeune formation de la ligue, les Aigles ont encore franchi un pas vers une cure de jouvence qui laisse envisager une saison à la fois excitante et compliquée.

Cajka la future star

Chris McSorley, le directeur sportif, a mis sous contrat un tout jeune joueur tchèque qui était en test depuis le début de la préparation. Petr Cajka, 18 ans, est «une pépite, une futur star potentielle du championnat», selon les dire de Marc Gautschi, membre de la commission sportive nouvellement créée aux Vernets pour renforcer le recrutement du club Genevois.

Né à Kadan en République tchèque, Petr Cajka a eu la très bonne idée de se former en grande partie à Zoug avant de jouer la saison dernière en Ontario Hockey League aux Erie Otters (20 buts 18 assists en 63 matches). Cette saison, il devra jouer 10 matches avec les Junior Elite de Genève Servette pour recevoir une licence de jeu suisse qui sera valable dès le championnat 2020-2021. Cette saison, il aura une licence de joueur étranger. Il pourra être aligné pour dépanner du côté des Vernets et du HC Sierre.

L’an prochain, il sera considéré comme joueur suisse et pourrait alors faire trembler bien des défenses. «Petr est très talentueux, analyse Chris McSorley. C’est l’une des plus grandes surprises du camp d’entraînement. Il a le potentiel pour devenir un grand joueur du Genève Servette ces prochaines années.»

Le centre s’est engagé pour trois saisons. «J’ai été invité pendant les vacances et tout s’est très bien passé, dit-il. Je suis certain que ce dans ce club que je serai le mieux préparé pour faire le saut entre les juniors et les pros.»

Aligné régulièrement lors des matches de préparation Petr Cajka n’a pas laissé les observateurs indifférents. A commencer par ceux qui sont le plus proches de lui sur la glace. Les cadres de l’équipe (Tommy Wingels, Daniel Winnik) ont été conquis par le jeune homme qui a démontré un sens du jeu assez incroyable et une vitesse d’exécution à la passe largement au-dessus de la moyenne.

Très prometteur et bien dans l’air du temps qui souffle aux Vernets.