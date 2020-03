Genève agit pour valoriser les sports de combat et les arts martiaux

Dans le large éventail des sports pratiqués à Genève, ils composent une mosaïque à part, une nébuleuse. Il y a bien sûr la boxe et le judo, popularisés par des figures mythiques ou olympiques comme «Rocky» Stallone et Teddy Riner. Mais dans le grand public, qui a déjà entendu parler du nan quan, du sanshu ou du silat? Incontestablement, les sports de combat et les arts martiaux, en pleine expansion, gagnent à être connus. Et, plus encore, à être reconnus, eux qui, comme le MMA, cet art du combat total, souffrent pour certains d’une réputation crasse.

C’est dans cet esprit, soucieuse de mieux les valoriser et les soutenir, que la Ville de Genève s’est attachée à dresser l’inventaire de ces disciplines qui prônent ouvertement le mariage de l’âme et du muscle, de l’esquive et de la torgnole. Pour le meilleur, à entendre leurs très nombreux pratiquants. C’est l’ancienne judoka Juliane Robra qui a été mandatée par le Service des sports pour effectuer ce recensement. Elle en a identifié trente-trois, des traditionnelles au label olympique ou Jeunesse et Sport, aux plus confidentielles, souvent à l’organisation privée, découvertes parfois dans d’improbables dojos. «Une étude innovante», selon elle, qui doit permettre de «conjurer la marginalité et les risques de dérive qu’elle peut engendrer».

Le temps d’une conférence de presse, Sami Kanaan a quitté l’arène politique pour se glisser sur le ring du Boxing Club Genevois. Ministre des Sports et de la Culture, le magistrat a été de ceux qui ont été frappés par l’apparente violence de certaines de ces pratiques à la noblesse batailleuse. «On peut être sous le choc, s’alarmer et s’interroger sur leur dangerosité, témoigne-t-il. Et puis, on s’informe et on comprend mieux les valeurs qu’elles véhiculent, humaines, formatrices, inclusives, non discriminantes. Les jeunes et les femmes y ont de plus en plus leur place.» Il y a deux mois, il s’est mis lui-même à la boxe. À l’entendre, les coups que l’on y reçoit sont moins durs à encaisser que d’autres.

Cet état des lieux va poser les bases d’un plan d’action, d’accompagnement et d’encadrement. Un comité d’experts, composés de la boxeuse professionnelle Ornella Domini, de Giuseppe Fincati, président de l’Association cantonale de judo et jiu-jitsu, et de Boris Lazzarotto, responsable J+S à Genève, veillera à son bon fonctionnement. Buts visés: mieux fédérer cette famille éclatée, optimiser la formation, mutualiser certaines structures d’entraînement en attendant le développement du centre de la Queue-d’Arve.