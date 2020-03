Avec son géant ukrainien, Chênois voit plus haut

Se battre pour monter en LNB, lutter pour ne pas en redescendre, telle est depuis des années la gageure de Chênois, seul club romand à s’être glissé dans l’élite du handball helvétique. «Oui, le défi est de taille, et franchement, il est moins facile à relever qu’il n’y paraissait», témoigne Simon Aeschbacher, le président du club genevois.

«C’est vrai, on galère un peu», reconnaît Baptiste Nicot, l’entraîneur de l’équipe. Longtemps sous la barre, celle-ci a refait surface en février (12e avec 11points), ce qui ne l’empêche pas de rester en ballottage. Pour preuve: si un succès, dimanche à Sous-Moulin (18h) contre Bienne (13e avec 10points), peut consolider sa situation, une défaite la replongerait dans les tourments.

À sept journées de la fin du championnat, Chênois tient au moins son destin entre ses mains. C’est mieux qu’en automne où il a frisé le code et la crise. À l’époque, il a dû faire face à une hécatombe de blessures, dont celles de deux piliers, le vieux grognard Adrien Molinié (bientôt de retour) et l’espoir Sullivan Ouegnin. «Notre recrutement estival n’a pas été idéal non plus, concède le président. Cela a sérieusement affecté notre rendement en défense.» D’où une cascade de buts encaissés, du bricolage pour former une équipe avec le rappel de plusieurs retraités et des tensions dans le groupe.

Ailleurs, comme à Kreuzlingen, on aurait viré le coach pour provoquer le fameux choc psychologique. «Oui, c’était un risque mais j’ai essayé de ne pas me prendre la tête», confie Baptiste Nicot. «La question nous a effleurés mais on a maintenu notre confiance à notre entraîneur, qui fait un gros travail de fond, et on a secoué certains joueurs», indique Simon Aeschbacher. Depuis, il y a eu une embellie en novembre, une pause réparatrice à Noël et l’engagement récent d’un colosse ukrainien pour stabiliser la base arrière d’une équipe au potentiel supérieur aux résultats enregistrés jusque-là.

Incontestablement, avec Maxym Strelnikov (23ans) et son impressionnant gabarit (2,03m et 106kg), Chênois tient bien mieux le choc. Samedi dernier, le néo-promu a même failli battre le leader Baden chez lui. «C’est une bonne pioche et un bon investissement», assurent en chœur le coach et le boss. Après Bienne, Chênois recevra une semaine plus tard Steffisburg, la lanterne rouge. «On est sur la bonne voie et le calendrier nous est favorable, à nous d’en profiter», insiste Baptiste Nicot. «Retomber en 1re ligue, ce serait une catastrophe, un coup de frein au développement du handball en Suisse romande. Je suis nerveux mais aussi confiant, l’équipe s’est bien ressaisie», conclut Simon Aeschbacher.