Ge/Servette tire la langue mais marque des points

Tout le monde attend que les Aigles se cassent la figure. Qu’ils piquent du nez. Trop jeunes, trop limités, trop mal coachés par un entraîneur inexpérimenté. Mais ils n’en ont cure ces Grenat insolents. Ils s’assoient à la fois sur ces critiques et sur le trône de la National League. Il est sans doute temps d’imprimer cette image insolite qui voit Genève-Servette pointer en tête après huit journées de championnat.

Il est probable que tout cela ne durera pas éternellement. Mais… «Mais je suis très fier de tous mes gars», sourit Pat Emond qui émerveille sur le banc, n’en déplaise à certains mécréants des choses du hockey welche. Il ne regrette qu’à peine l’issue douloureuse de ce premier derby de la saison contre Fribourg. Avec ce but victorieux signé David Desharnais, à six secondes de la sirène finale. «Cela fait partie de notre apprentissage, ce genre d’erreur, poursuit le technicien à l’accent chantant. On avait eu auparavant notre chance de marquer à quatre contre trois.»

Il aura sans doute manqué aux Aigles, à cet instant, ce supplément de lucidité qui permet de plier l’affaire. À force de tirer sur la corde, de se farcir des semaines à trois matches, avec des déplacements à l’autre bout de la Suisse pour affronter le lendemain des adversaires qui étaient au repos, les Aigles pourraient se plaindre. Ils ont plutôt choisi de faire des points. «On préfère jouer des matches que de s’entraîner rappelle justement Simon Le Coultre, épatant depuis plusieurs matches. Si on ressent une légère usure, elle serait plutôt d’ordre psychologique. Les émotions s’enchaînent en même temps que tous ces matches.»

Reste que ce week-end, pour la première fois de la saison, les Aigles sont clairement apparus en baisse de régime. Un peu moins de grinta, davantage d’imprécision, et le sentiment de plus avoir la mainmise sur le jeu. «Mais ce que j’apprécie. et c’est exactement ce que nous avions demandé aux gars avant le début de la saison, c’est que nous avons été à chaque fois en mesure de gagner tous nos matches. Peu importe la manière, si tu t’offres cette possibilité-là à chaque fois, c’est que le travail a été bien accompli en grande partie.»

Alors que se profile une nouvelle semaine folle - déplacement à Zoug (mardi) et Rapperswil (vendredi) avant la réception de Davos (qui n’aura pas joué la veille, tiens, tiens!), personne ne boude son plaisir au bout du lac. À commencer par Simon Le Coultre qui assume de nouvelles responsabilités en l’absence d’Henrik Tömmernes. À 20 ans, il patine sur la power-play avec l’assurance d’un vétéran. «Je suis bien entouré par des gars qui ne m’en voudront pas si je fais une petite erreur, dit-il. J’évolue sans aucune appréhension en situation spéciale. C’est un privilège de pouvoir jouer en supériorité numérique et j’essaie de me montrer à la hauteur de la confiance que l’on m’accorde.»

Confiance et lucidité de la jeunesse. Une marque de fabrique qui a permi à Genève Servette de retourner un match mal engagé face à des Dragons accrocheurs à défaut d’être géniaux. Malmenés et menés, les Aigles ont sorti la tête de l’eau grâce à une inspiration géniale de Deniss Smirnovs en power-play. Une passe lumineuse transformée en but par Guillaume Maillard (mais qu’attend donc Ge/Servette pour prolonger son contrat?). Ils ont ensuite pris les devants sur une nouvelle action d’école en supériorité numérique. Un décalage de Simon Lecoultre et un tir dans la lucarne d’un Tanner Richard qui retrouve à la fois son meilleur niveau et ses mauvaises habitudes (coups de crosses et de gueule).

La fin de match en queue de poisson - égalisation de Matthias Rossi qui a exploité la seule demi-hésitation de Robert Mayer et but décisif de Desharnais - ne doit en rien remettre en question le bilan de cette saison encore toute chaude. «On sait que des jours plus compliqués viendront, admet Pat Emond. En attendant, on prend tout ce qui vient sans se poser trop de questions.»

Elles viendront bien assez tôt car à force de tirer la langue…