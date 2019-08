Ge/Servette met la gomme pour se dessiner un avenir

Même dans le brouillard, on peut commencer à y voir un peu plus clair. Aux Vernets, les Aigles naviguent à vue sur la patinoire extérieure. Avec un été qui joue les prolongations et un système de refroidissement qui carbure à plein, le résultat est implacable: Pat Emond doit donner ses ordres dans des conditions indignes. «La patinoire intérieure est en travaux, dit le nouvel entraîneur, qui ne perd pas pour autant son flegme. On est en train d’installer les nouvelles bandes flexibles réglementaires. On devrait enfin retrouver notre glace la semaine prochaine.»

Ge/Servette avait un peu prévu le coup en délocalisant ses activités la semaine dernière. Une semaine passée à Mannheim. La ville de 300 000 habitants possède des infrastructures au top. Quatre patinoires modernes, climatisées. Une situation qui a ravi Louis Matte et consorts. «Un très gros travail a été fait, souligne l’adjoint de Pat Emond. On a profité à fond de ces magnifiques conditions de travail pour avancer et monter en puissance.»

Mannheim, ce paradis

Cette semaine allemande n’aura pas uniquement rappelé la situation catastrophique qui prévaut à Genève au niveau des infrastructures. Elle a permis aux Aigles de mettre la gomme pour se dessiner un avenir. «On entre clairement dans une phase très intense de notre préparation, se félicite Pat Emond. Il s’agit désormais de peaufiner certains détails et de définir les rôles de chacun. Rien n’est encore figé car nous n’avons encore jamais pu évoluer avec un effectif au complet. Si une certaine logique prévaut, la hiérarchie est évolutive. Chaque place sera attribuée au mérite.»

Depuis la reprise sur la glace, la jeune garde de Ge/Servette ne nourrit aucun complexe. «C’est important d’avoir des jeunes qui poussent et tentent de bousculer les choses, se réjouit Pat Emond. On a parfois besoin de ça pour secouer les vétérans. Jusqu’à présent, je suis vraiment satisfait du comportement de mes jeunes joueurs.»

Ce constat vaut pour Enzo Guebey, Simon Lecoultre, Roger Karrer, Arnaud Riat, Marco Miranda, Sandis Smons et Deniss Smirnovs. Il est plus que probable que plusieurs d’entre eux se faufilent dans l’alignement du coach québécois. «On dit que notre équipe va souffrir parce qu’elle est jeune, dit-il. Mais moi, je vois plutôt la jeunesse comme une qualité et non pas comme un défaut.»

Tout a changé

Inutile de comparer l’effectif de la saison à venir avec celui de l’an passé. Tout a changé. Ou presque. À commencer par le style de jeu. Cela se voit sur les visages, le plaisir est revenu. Et Tim Kast résume bien la situation en une phrase: «C’est tout de même plus agréable de recevoir une belle passe que de devoir aller gratter pour récupérer le puck.»

Fini les rondelles balancées dans l’arrondi et les sorties de zone à la hussarde. Pat Emond propose tout autre chose. Un plan de jeu ambitieux qui doit mettre à l’honneur quatre lignes le plus équilibrées possible. «Pour autant que je puisse disposer de tout mon effectif, je travaillerai en faisant tourner mes quatre blocs offensifs. J’ai toujours agi de la sorte et cela nous a plutôt bien réussis ces dernières saisons avec les juniors.»

Cette ambition de poser sa patte sur le jeu passe très bien dans le vestiaire. «On adhère forcément, sourit Noah Rod, prêt à jouer les vétérans à 23 ans! Pour ma deuxième saison en tant que capitaine, je me dois d’être encore plus exemplaire. Tant sur le plan défensif qu’offensif. J’espère montrer la voie sur la glace avant tout. Je me vois bien atteindre la marque des quinze buts cette saison. C’est un petit challenge personnel que je me fixe.»

Lui aussi est prêt à mettre la gomme pour l’avenir du club.

Quand le puzzle se met en place

Que faut-il attendre de cette équipe? La tentation est grande de la condamner d’avance. Trop de jeunes joueurs. Un coach inexpérimenté qui succède à un «monument». Des gardiens talentueux mais frivoles. Des étrangers aux profils dépassés… «Je peux comprendre que vu de l’extérieur, on puisse juger ainsi, sourit Pat Emond. Mais nous, nous voyons et sentons les choses qui se mettent en place. Ça va aller, je vous (r)assure. Ça va aller…» Dans les faits, Ge/Servette a perdu trois joueurs importants sur le papier: Goran Bezina, Kevin Romy et Cody Almond. On peut aussi ajouter Johann Fransson, mais Pat Emond voulait trois étrangers en attaque et un seul en défense (Tömmernes). Le premier a choisi la voie de la sagesse à 39 ans en rejoignant Sierre, en LNB. Le second a choisi d’arrêter sa carrière. «Si c’est le Romy d’il y a trois ou quatre ans qui s’est retiré, on peut le regretter. Si c’est celui des deux dernières saisons, beaucoup moins.» Reste donc Cody Almond. «Pour le remplacer, nous avons Eric Fehr, un gars qui se «présente» à chaque match. Il ne fait pas les montagnes russes, lui.»