Gautier et Koster en embuscade sur la Jacques-Vabre

Le duo genevo-zurichois formé par Valentin Gautier et Simon Koster se comporte bien sur la Transat Jacques-Vabre. Après deux jours de course - le départ a été donné au Havre dimanche à la mi-journée -, leur bateau «Banque du Léman» occupe la cinquième place de la catégorie des Classe 40, au pointage de ce mardi à midi et demi.

Gautier et Koster ne comptent que 24 milles nautiques de retard sur les leaders, les Français Aymeric Chappellier et Pierre Leboucher. Ils n'ont même que 11 milles de retard sur les troisièmes, Kito De Pavant et Achille Nebout.

Dans la catégorie des Imoca, le Genevois Alan Roura et son coéquipier français Sébastien Audigane payent toujours le retard pris au départ ou presque. «Pas simple, ce début de course, on sent bien que la bouée d'Étretat nous coûte cher», a ainsi tweeté Roura lundi.

[CARNET DE BORD] ????? Jour 2 : « Pas simple ce début de course, on sent bien que la bouée d’Étretat nous coûte cher ! »



???? Illustration © @breschiphoto / @LaFabriqueCornu#LaFabriqueSailingTeam #TransatJV #UnCaféPourLaSuisse ???????? pic.twitter.com/E2E0ik9swK — La Fabrique (@AlanRoura) October 28, 2019

Mardi à la mi-journée, le bateau «La Fabrique» occupait la 18e place - juste derrière le «Hugo Boss» d'Alex Thompson - et comptait un retard de près de 100 milles nautiques sur la tête de course, occupée par Jérémie Beyou et Christopher Pratt sur «Charal». La dixième place, objectif avoué de Roura et Audigane, était encore à une cinquantaine de milles.

Alors que la plupart de leurs adversaires sont descendus jusqu'à la pointe nord-ouest de la péninsule ibérique, Roura et Audigane ont pris une direction plein ouest, probablement dans l'idée de contourner l'anticyclone des Açores par le nord.