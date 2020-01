Fribourg s’est fait peur, Nyon y a cru

Olympic avait pourtant fait tout juste en première période et s’était octroyé une avance confortable de 9 points à la mi-temps. Mais un bon passage des Tessinois, dans le sillage de l’excellent Tajuan Porter (31 points, 8 rebonds), a permis aux Tigers de revenir à une unité à l’appel du 4e quart-temps. Xavier Pollard a alors pris le match à son compte et inscrit dix points de suite (24 en tout) pour assurer le coup.

Au Rocher, Nyon y a cru jusqu’à 6 minutes de la fin contre Massagno (81-89). Auteurs d’un 3e quart-temps de feu, remporté 30-13, les Vaudois, avant-derniers du championnat, ont toutefois dû baisser pavillon sous les coups de boutoir de Dusan Mladjan et Slobodan Miljanic, qui ont marqué respectivement 19 et 15 points.

Quel mano à mano au Maihof de Lucerne! Les locaux de Swiss Central, plus faible équipe de la ligue, et Monthey n’ont pas arrêté de se repasser devant, jusque dans les dernières secondes. Ce sont finalement les Chablaisiens qui ont eu le dernier mot 89-95, dans le sillage de Milos Jankovic et ses 23 points.