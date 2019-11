Fribourg bat encore Genève après prolongation

Fribourg Gottéron a ouvert la marque sur sa première occasion en supériorité numérique. Philippe Furrer a pu inscrire le 0-1. La réussite a été accordée après visionnement des images vidéo. Forts de cet avantage, les Dragons ont ensuite reculé jusqu’à la pause. En fin de période, les Genevois sont passés tout proche de l’égalisation, mais l’envoi d’Erik Fehr a terminé sur la barre transversale de Reto Berra.

La période intermédiaire a été totalement à l’avantage des joueurs locaux. Noah Rod (27e) et Tommy Wingels (32e) se sont créé deux très grosses occasions de but. Au plus fort de leur domination, les Grenat ont égalisé par ce même Wingels. L’ailier américain a profité d’une offrande de l’inévitable Henrik Tömmernes. Durant ce second tiers, Fribourg n’a tiré que… quatre fois au but. Pire, deux des tentatives ont été décochées depuis le camp de défense des Dragons. C’est dire à quel point ils n’ont pas existé au cours de cette reprise.

Les Aigles n’ont pas faibli, bien au contraire. Dès la 46e, ils ont pris une longueur d’avance par Daniel Winnik sur une superbe passe d’Erik Fehr (2-1). Contre le cours du jeu, les hommes de Christian Dubé sont revenus au score par Benjamin Chavaillaz (2-2, 48e). Le défenseur des Dragons a allumé la lucarne de Robert Mayer d’un tir soudain de la ligne bleue. Il ne s’agissait là que du… second tir cadré des Dragons lors de cette période contre huit à leurs adversaire. Genève a tout de même pu égaliser en toute fin de match par Bozon (60e 3-3). Durant la prolongation, ce sont tout de même les visiteurs qui se sont imposés grâce à Viktor Stalberg sur une passe d’Andrei Bykov.

Grégory Beaud, Genève

Genève-Servette - Fribourg Gottéron 3-4 ap (0-1 1-0 2-2 0-1)

Les Vernets, 6429 spectateurs.

Arbitres: MM. Salonen (Fin), Borga; Altmann et Kehrli.

Buts: 7e Furrer (5 c 4) 0-1. 33e Wingels (Tömmernes, Mayer/5 c 4) 1-1. 46e Winnik (Fehr) 2-1. 48e Chavaillaz (Desharnais) 2-2. 57e Rossi (Gunderson) 2-3. 60e Bozon (Winnik, Le Coultre/6 c 5) 3-3. 64e Stalberg (Bykov) 3-4.

Genève-Servette: Mayer; Karrer, Maurer; Jacquemet, Tömmernes; Völlmin, Mercier; Le Coultre; Wingels, Richard, Rod; Winnie, Fehr, Bozon; Douay, Berthon, Kast; Maillard, Smirnovs, Miranda; Riat. Entraîneur: Emond.

Fribourg Gottéron: Berra; Kamerzin, Furrer; Gunderson, Stalder; Abplanalp, Chavaillaz; Schneeberger, Marti; Rossi, Walser, Lhotak; Brodin, Desharnais, Mottet; Sprunger, Bykov, Stalberg; Lauper, Schmutz, Schmid. Entraîneur: Dubé.

Notes: Genève-Servette sans Wick, Descloux, Fritsche (blessés), Guebey ni Patry (club ferme); Fribourg Gottéron sans Vauclair, Marchon ni Forrer (blessés). Tir sur la transversale: Fehr (20e). Genève-Servette sans gardien de 58’10’’ à 59’14’’.

Pénalités: 3 x 2’ contre Genève-Servette; 5 x 2’ contre Fribourg Gottéron.