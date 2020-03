Plus de foot en Suisse jusqu’à nouvel avis!

Il fallait sans doute s’y attendre, le couperet est tombé: plus aucun match de football ne se disputera en Suisse jusqu’à nouvel avis. L’ASF a décidé elle aussi de mettre le holà aux championnats allant de la Super League à la cinquième ligue, en passant par les compétitions féminines et le foot junior jusqu'à nouvel avis.

En ce qui concerne la Super League et la Challenge League, les compétitions sont gelées jusqu'au 30 avril, l'objectif principal étant toujours de terminer la saison d'ici l'été, annonce le communiqué.

La décision est sans précédent, mais au regard de l’urgence sanitaire, elle s’est imposée comme une évidence, dans la foulée du durcissement des mesures annoncées par le Conseil fédéral dans l’après-midi.

Il n’est même plus question de savoir si l’on peut jouer à huis clos ou pas, du nombre de personnes présentes ou pas: tout s’arrête pour faire face le plus efficacement possible à la propagation du Covid-19.

Chez les pros, pas de surprise, cela va dans le sens de ce qui se passe dans tous les cinq grands championnats européens avec plus ou moins de réactivité. La Premier League anglaise ne recommencera pas avant le 4 avril, la Ligue 1 française est suspendue jusqu’à nouvel ordre, la Bundesliga a suspendu son championnat, la Liga espagnole est en arrêt pour «au moins» les deux prochaines semaines et l’Italie est dans l’urgence que l’on sait, sans matches bien sûr.

Plus question désormais de jouer au football nulle part. Dans les ligues amateurs, l'ASF recommande même de suspendre les entraînements.

Le bouleversement est majeur, mais quand rien ne doit être négligé, il faut s’adapter à une situation exceptionnelle.

Décision lundi en SFL

Lundi, une mesure plus radicale encore pourrait être prise concernant la Super League et la Challenge League. Lors de l’assemblée générale extraordinaire de la Swiss Football League, les 20 clubs devront sans doute discuter de la nouvelle formule à choisir pour la saison 2021-2022, mais il se pourrait qu’une décision définitive soit prise pour l’actuelle: l’arrêt pur et simple de la saison en cours.

Daniel Visentini