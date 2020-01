Federer face à Johnson, Wawrinka-Dzumhur

Roger Federer, tête de série No 3 du premier tournoi du Grand Chelem de 2020, sera dans la partie basse du tableau, celle de Novak Djokovic. Pour son entrée en lice, le «Maître» sera opposé à l'Américain Steve Johnson, 84e joueur mondial. Le Bâlois l'a affronté à deux reprises en 2016 et 2017, pour autant de victoires (à Wimbledon puis Indian Wells), mais jamais facilement.

Stanislas Wawrinka a quant à lui été désigné tête de série No 15 et a hérité de la partie haute du tableau, celle de Rafael Nadal. Le Vaudois se mesurera à une vieille connaissance: le Bosnien Damir Dzumhur (ATP 92). Ce dernier a battu le Suisse à deux reprises, contre une défaite simplement. Dzumhur avait notamment éliminé Wawrinka en trois sets au tournoi de Genève l'année dernière.

Nadal connaîtra lui aussi une entrée en matière plutôt aisée. Le No 1 mondial espagnol se mesurera au Bolivien Hugo Dellien (ATP 72). Il pourrait retrouver ensuite, en quart de finale, un certain Nick Kyrgios (No 23). De l'autre côté du tableau, Djokovic ne devra pas se laisser surprendre par l'Allemand Jan-Lennard Struff, 35e joueur mondial et juste pas classé tête de série.

Chez les femmes, Belinda Bencic, tête de série No 6, devra faire mieux que cette semaine à Adélaïde et sera opposée en entrée à la Tchèque Anna Karolina Schmiedlova (WTA 202). Les autres Helvètes en lice, Jil Teichmann (73) et Viktorija Golubic (78), affronteront respectivement la Russe Ekaterina Alexandrova (26) et la Chinoise Lin Zhu (71).