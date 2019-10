Face à Zurich II, Étoile Carouge a attendu la 94e minute pour arracher un point

Un but inscrit à la… 94e minute par le défenseur Mbaye Dia, seul sur un centre de Correia, a permis à Étoile Carouge d'arracher un point (2-2) face à Zurich II, dans un match joué sur un terrain très lourd et par moments sous une pluie battante.

Un salaire un brin flatteur pour l'équipe de Jean-Michel Aeby, qui avait ouvert le score dès la 3e (frappe des 16 m de Tréand), mais avait regagné les vestiaires menés à la marque (buts zurichois aux 24e et 40e). Un score non seulement logique, mais qui eût pu être plus lourd, tant la défense stellienne a pataugé dans la semoule avant la pause…

À la 43e, le gardien Chappot préservait les chances des siens en remportant un duel singulier face à Sulejmani, avant que Kasai, sur le rebond, n'ajuste le poteau. À la 6e, les Zurichois s'étaient déjà créé quatre belles chances de marquer! Enfin, le portier carougeois fit un nouveau miracle devant Kasai à la 82e.

«On a trop cherché à faire du jeu dans ces conditions difficiles. Lorsqu'on a commencé à jouer en première intention, ça s'est amélioré. On a sorti la tête de l'eau après la pause et, compte tenu de notre abnégation, ce point est mérité», estimait Aeby.

Reste qu'en six matches à domicile, les Carougeois – au sein desquels l'absence de Matias Vitkieviez s'est fait sentir samedi – n'ont toujours remporté qu'une unique victoire et engrangé sept points seulement, alors qu'ils se sont imposés trois fois et ont capitalisé onze points à l'extérieur, en sept sorties. Un bilan, déprécié par de trop nombreux matches nuls, à améliorer dans les plus brefs délais, puisque après un déplacement, Étoile Carouge disputera trois rencontres d'affilée sur sa pelouse de la Fontenette avant la pause d'hiver.