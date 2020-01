Encore un podium pour la Suisse!

Les biathlètes suisses sont en grande forme. Ce vendredi à Ruhpolding (Allemagne), la Mecque du biathlon, les trois sœurs Gasparin (dans l'ordre de départ: Elisa, Selina et Aita) et Lena Häcki, quatrième relayeuse, ont terminé à la troisième place du relais 4 x 6 kilomètres de Coupe du monde, signant ainsi leur troisième podium de la saison (en quatre courses). La victoire est allée à la Norvège, qui a précédé la France de 10''7 et, donc, la Suisse, de 20''7.

