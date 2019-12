Encore un match à deux buts pour Josi!

Cinq Suisses ont embelli leur fiche personnelle à l’occasion des treize matches qui figuraient au calendrier de la NHL dans la nuit de samedi à dimanche. Capitaine des Nashville Predators, Roman Josi est en feu. Au TD Garden de Boston, où la formation du Tennessee a battu les Bruins (3-4 ap), le défenseur bernois a allumé deux fois la lampe. Il a d’abord inscrit le 1-1 à la 13e minute d’un tir précis en back-hand.

Roman Josi extended his goal streak to four games (6-1—7), tying Mattias Ekholm (4 GP in 2017-18) for longest such run by a @PredsNHL defenseman in franchise history. #NHLStats pic.twitter.com/8nXuIN0CT7 — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 22, 2019

Il a ensuite profité d’une sortie manquée du gardien slovaque Jaroslav Halak pour inscrire le 2-3 à la 49e minute.

Roman Josi again! Unassisted tally, Predators retake the lead! What a wacky goal!#Preds pic.twitter.com/cNY1sI0AHH — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) December 22, 2019

Josi, qui a touché six fois la cible au cours des quatre dernières parties des Preds, présente une carte de 33 points (dont 13 goals) depuis le début de l’exercice (35 matches). Il a naturellement été récompensé par la première étoile. A Raleigh, où les Carolina Hurricanes ont été défaits 2-4 par les Florida Panthers malgré une nette domination dans le registre des tirs cadrés (44-22), l’ailier grison Nino Niederreiter a signé le cinquième but d’une saison qui demeure en-deçà de ses espérances.

Le surprenant Luca Sbisa a été crédité d’une cinquième mention d’aide dans le monologue des Winnipeg Jets face au Minnesota Wild de l’ailier saint-gallois Kevin Fiala à St.Paul (0-6)

L’arrière zougois a contribué au but No 2 attribué à Mark Scheifele après révision des images. Au Capital One Arena, où les Washington a eu le meilleur sur le Tampa Bay Lightning (3-1), Jonas Siegenthaler a été à l’origine de la première réussite des Caps. Le défenseur zurichois a ainsi récolté une cinquième assist saisonnier et un deuxième point en 24 heures.

A Columbus, un seul des quatre Helvètes en uniforme s’est inscrit au pointage: l’arrière zurichois Dean Kukan a obtenu une passe sur la deuxième goal des Blue Jackets face aux New Jersey Devils (5-1).

22 heures après avoir effectué ses débuts dans la ligue professionnelle nord-américaine, Gilles Senn a connu son premier départ. Le gardien valaisan des Devils, qui voudra probablement revoir le premier but concédé, a effectué 35 parades et a alloué trois buts, les deux derniers étant marqués dans un filet désert.

Senn has made some nice saves in his first #NHL start, but the #NJDevils remain down a pair. pic.twitter.com/s1Ryd2A3Ml — New Jersey Devils (@NJDevils) December 22, 2019

A l’heure de l’interview, il était animé d’un sentiment mitigé: «Je n’ai pas commencé la partie comme je l’avais souhaité. Je n’ai pas totalement prêt, mais j’ai réussi à me ressaisir et réalisé quelques bons arrêts.»

"I didn't start the game like I wanted to. I wasn't quite ready, but I came back into the game and made some good saves."



Gilles Senn speaks after his first #NHL start with the #NJDevils. pic.twitter.com/nITKQx3uGA — New Jersey Devils (@NJDevils) December 22, 2019

Emmanuel Favre