Doublé français au sommet du Tourmalet

Ce samedi pyrénéen fut un tel jour de fête pour le cyclisme français, que même les porcs noirs de Bigorre ont été tentés de chanter «cocorico»! Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), irrésistible dans les derniers hectomètres menant au sommet du Tourmalet, s’est adjugé cette 14e étape partie de Tarbes (117,5 km). De quoi oublier la malheureuse affaire de la bordure et remonter à la 6e place du classement général.

«J'ai la rage»

«Depuis le début du Tour, j'y pensais, résumait Pinto. Il y en a une que je voulais, c'était celle-là. Le Tourmalet, c'est mythique, je suis content. J'ai la rage, pour moi (ndlr: le temps perdu vers Saint-Etienne) c'est une injustice, on ne méritait pas cela. J'ai cette rage en moi, j'espère la garder jusqu'à Val Thorens car je suis persuadé qu'il y aura quelque chose à faire là-bas.» Le vainqueur du jour pointe désormais à 3’12 d’un certain Julian Alaphilippe, ce maillot jaune qui semble de plus en plus indéboulonnable. Sensationnel vainqueur du contre-la-montre de Pau la veille, le leader de la Grande Boucle avait – comme d’habitude – laissé entendre que son objectif consisterait à tenir le choc. Le coureur de la formation belge Deceuninck-Quick Step a au final fait beaucoup mieux que cela, puisqu’il a terminé 2e de l’étape, à 6 secondes de son compatriote mais 30 devant le tenant du titre Geraint Thomas, désormais relégué à 2’02. Alaphilippe infaillible?

Le Gallois, leader de la formation Ineos, a lâché la rampe dans les deux derniers kilomètres, contraint à laisser partir les tout meilleurs dont son coéquipier et rival Egan Bernal. S’il continue à se montrer plus performant que Thomas dans la montagne, à commencer par dimanche avec une nouvelle arrivée au sommet du Prat d’Albis, le petit Colombien pourrait bien reprendre l’ascendant au sein de la formation britannique. Il reste désormais à savoir si quelqu’un peut faire craquer Julian Alaphilippe lors de la dernière semaine qui s’annonce. La route est évidemment encore longue pour le Français de 27 ans, notamment avec le triptyque alpin qui précédera l’arrivée sur les Champs-Elysées. Mais la puissance et la sérénité qu’il dégage, jour après jour, impressionnent beaucoup de monde. A commencer par les membres du Team Ineos, pressentis pour écraser ce Tour.