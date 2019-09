Doublé de Daba Teshome et de Virginie Lemay au Run2Run Carouge

Déjà couronné il y a un an, Daba Teshome a récidivé à Carouge sur les 10 km du 16e Run2Run. L’Ethiopien de Haute-Savoie et de 25 ans, vainqueur au printemps des 20 km de Lausanne, ne s’est toutefois imposé que d’un souffle (quatre dixièmes de seconde) devant le spécialiste (controversé) des courses de montagne Petro Mamu, deuxième cette année de Sierre-Zinal. L’Erythréen (35 ans depuis trois semaines) a été le seul à tenir jusqu’au bout le rythme de Teshome, Solomone Kidane – vainqueur il y a douze mois à Carouge sur 5 km – lâchant dans le dernier des quatre tours.

Doublé également côté féminin, dans un duel d’anciennes, puisque la Haut-Savoyarde Virginie Lemay (37 ans) – 5e une semaine plus tôt du semi-marathon d’Annecy – a réédité son succès de l’an dernier, avec 27’’ d’avance sur sa camarade de club de l’ASJ74 Aline Camboulives (née en 1973), distancée dans le 3e tour. Troisième, la junior bernoise Sina Michael (17 printemps) a amené un peu de sang neuf.

A relever encore la brillante cinquième place de l’ancienne championne du monde de natation longue distance Swann Oberson, dont la reconversion en course à pied s’affiche de plus en plus comme une réussite.

Si Palexpo a vécu durant trois jours en rouge et bleu avec la Laver Cup, on en a vu de toutes les couleurs à l’enseigne de Color Carouge, l’épreuve déjantée, joyeuse et festive qui met fin traditionnellement à la journée. Aspergés de poudre jaune dès le départ du boulevard des Promenades, les nombreux participants – certains perruqués, parés de tutus ou de jupons – se sont transformés en arc-en-ciel au gré des 5 km à couvrir dans les artères carougeoises.

Noyés dans des nuages de toutes les teintes, enfants et grands ont arboré qui une nouvelle couleur de cheveux, qui un visage entièrement rouge ou bleu, dans l’acceptation bienveillante d’un traitement qui rend la course à pied plus bigarrée.