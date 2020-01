Dionisio: «C’est un grand défi et… j’adore les défis»

«Pour l’instant, tout ce que j’ai vu du Valais, ce sont ces bureaux. Je me réjouis de découvrir les terrains.» À peine entré dans la salle que Ricardo Dionisio a tenu à détendre l’atmosphère. Pas franchement impressionné par la situation, le nouvel entraîneur du FC Sion a ainsi pu lâcher ses premiers mots à la presse sous son nouvel uniforme, vendredi en début d’après-midi à Riddes.

Visiblement très heureux d’avoir été choisi pour reprendre les rênes de l’équipe valaisanne, le Portugais n’a pas caché avoir sauté dans le premier avion depuis Lisbonne lorsqu’il a reçu le coup de fil de Christian Constantin. «En à peine 24 heures, j’étais convaincu. Je n’ai eu aucune réflexion, aucune hésitation. Sion, c’est un des plus grands clubs de Suisse. Cela représente un grand défi pour moi et… j’adore les défis!»

«Créer notre propre identité»

Des mots qui prennent un tout autre sens lorsque l’on sait que Ricardo Dionisio est passé par les quatre plus grands clubs portugais, en tant que préparateur physique. «J’y ai énormément appris. Vous savez, j’étais un joueur très moyen, alors je me suis orienté vers la filière du coaching. À défaut d’avoir un banc immédiatement, j’ai eu l’occasion d’apprendre des meilleurs. Ils m’ont tous laissé un héritage, donné certaines clés, que j’essaie de mettre en pratique aujourd’hui.»

Et le Portugais ne se formalise pas des risques inhérents liés au poste d’entraîneur du FC Sion. «Des problèmes, il y en a partout. On en résout et d’autres surviennent. C’est ainsi. J’essaie de ne pas m’attarder sur les circonstances négatives. Et s’il y a des problèmes à Sion, on y trouve aussi des choses incroyables, des joueurs d’un très bon niveau.»

Le style de jeune qu’il prônera à Tourbillon? Le même que celui qu’il avait mis en place, avec succès, au Stade Nyonnais. «L’idée, c’est de mettre un maximum d’intensité avec le ballon. Profiter de la possession, trouver de bonnes transitions. Et surtout d’être agressifs à la récupération. C’est important qu’on crée notre propre identité.»

«Puis les ennuis sont arrivés...»

Le nouvel homme fort du FC Sion n’a évidemment pas échappé aux questions sur sa situation contractuelle, vis-à-vis d’un Stade Nyonnais qui n’a pas l’intention de le laisser partir si facilement. «Ce qu’il faut dire avant tout, c’est que tous les Nyonnais ont contribué à ce que je rejoigne Sion aujourd’hui. Je profite du travail formidable des dirigeants, du staff et, surtout, des joueurs. Lorsque je suis parti, j’ai averti tout le monde, ça ne posait aucun problème à personne. Puis les ennuis sont arrivés... C’est malheureux. Reste qu’aujourd’hui, je suis Sédunois. Il n’y a aucun doute à ce sujet. Pour moi, la situation est réglée.»

«Je me suis entretenu avec le directeur général du Stade, Varujan Symonov, a précisé quant à lui Christian Constantin. Il s’imagine des montants de Champions League. On ne va pas entrer dans ce jeu-là. Quoi qu’il en soit, je sais qu’il a d’ores et déjà félicité Ricardo pour son engagement chez nous.» Dès 15 heures, le nouvel arrivé dirigera son premier entraînement. «Je veux que les joueurs se sentent bien, sans stress, sans pression. J’ai senti un feeling très positif pour l’instant.»

Florian Vaney, Riddes