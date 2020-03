Le Derby des Bois victime à son tour du coronavirus

Dimanche, le Derby devait ressortir du bois après avoir zappé son rendez-vous en 2019. Sous la conduite de Christiane Forel, sa nouvelle responsable, tout était prêt pour remettre l’épreuve en route et ouvrir la saison de course à pied à Genève. Seulement, l’indésirable coronavirus a débarqué, et comme de nombreuses autres manifestations populaires avant lui, il a dû se résigner à annuler sa 19e édition. «Selon le médecin cantonal, on aurait pu se lancer. Mais qui sait, avec une météo favorable et un nombreux public, la limite des 1000 personnes autorisées aurait pu être franchie. Non, il était plus raisonnable de renoncer, d’autant que les dispositions sanitaires et préventives qu’on nous demandait de prendre étaient compliquées à respecter», explique Christophe Salina, le président de la FSG Versoix, le club organisateur. Et si, au contraire, le virus avait incité les gens à rester à la maison, c’est un manque de bénévoles qui aurait alors pu compromettre la bonne marche de l’épreuve.

«Annuler est finalement un moindre mal, poursuit le Versoisien. On remboursera les coureurs déjà inscrits et on gardera en réserve les coupes et les prix-souvenirs pour la prochaine date, le 7 mars 2021. Pour nous, ce n’est que partie remise.»

Si le Derby des Bois a jeté l’éponge, qu’en est-il des prochaines courses inscrites au calendrier, le Run Evasion Rhône (15 mars) et le Tour de Presinge (22 mars)? Consultés, leurs organisateurs attendent encore de voir comment la situation évolue avant de prendre une décision. Dans le même temps, pour espérer sauver leur épreuve, ils étudient des options alternatives.