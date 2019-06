Déçue, Justine Mettraux a quand même rivalisé avec les légendes

Une nuit complète de bon sommeil sans avoir à penser à la prochaine étape ou à la préparation du voilier, ça n’efface pas tout mais ça détend. Jeudi, au lendemain de son arrivée à Dieppe (F), terminus de la 4e et dernière étape de la 50e Solitaire du Figaro, Justine Mettraux s’exprime avec une fraîcheur qui dissimule bien le fait qu’elle vient de cumuler deux semaines de navigation en solitaire. «J’ai bien dormi, mais c’était effectivement fatigant. Les étapes étaient très longues (ndlr: trois ou quatre jours), en raison des airs souvent faibles. Lors de mes trois précédentes participations, il y avait toujours une étape un peu plus courte, de seulement vingt-quatre heures, alors que là l’enchaînement était plus intense», raconte la Versoisienne de 32 ans.

Devant Beyou et Peyron

Au classement général, la skipper de TeamWork a pris la 18e place sur 47 bateaux classés. Une légère déception pour celle qui visait un top 10 et qui avait terminé 7e et 11e lors de ses deux dernières participations à la plus éprouvante des régates semi-côtières en solitaire. «Je ne suis pas supercontente du résultat. J’ai souvent eu l’impression de faire des choix stratégiques à l’envers et de perdre trop de temps», regrette-t-elle. Elle se consolera avec son rang de première femme sur les cinq engagées.

Dans son sillage, la Genevoise aura tout de même laissé des pointures de la course au large telles que Jérémie Beyou, Loïck Peyron ou Alain Gautier. Et son retard cumulé sur d’autres stars de la trempe d’Armel Le Cléac’h (10e), Michel Desjoyeaux (12e) ou Yann Eliès (16e) ne s’élève qu’à un peu plus de quatre heures, au bout de quatorze jours de navigation. «Ça apporte un truc en plus de se mesurer à ces marins de légende. Et que je me retrouve devant certains d’entre eux montre aussi la difficulté de cette course. Quand j’étais larguée et que j’avais Armel ou Michel à côté de moi, ça m’a aidé à relativiser!» se marre-t-elle.

Si Justine Mettraux révèle avoir vécu la moins plaisante de ses participations à la Solitaire, l’épreuve lui a tout de même permis de progresser dans l’apprivoisement d’un bateau encore en rodage. Pour la toute première fois, la régate cinquantenaire s’est en effet disputée sur une série de monocoques à foils: des Figaro Bénéteau III. Un engin que la navigatrice a eu le privilège d’être une des premières à découvrir. «On n’a malheureusement pas pu l’éprouver sur la durée dans des conditions plus soutenues, mais je pense que ce bateau a prouvé sa fiabilité. Il est quand même plus dur à dompter sur le plan physique, avec une voile de plus que l’ancien, et il accélère mieux, aussi, résume-t-elle. Du coup, ça crée davantage d’écarts entre les bateaux selon la force du vent dont ils disposent. La différence de vitesse peut être bien plus grande qu’auparavant.»

Au service de la relève

Présente en Normandie jusqu’à la remise des prix dimanche, Justine Mettraux bénéficie de quatre jours de calme pour échanger d’utiles informations avec les autres concurrents et procéder au débriefing de la régate. Elle se focalisera ensuite sur le reste de son programme. «On a encore deux courses au calendrier de la classe Figaro: la Douarnenez-Horta dans un mois et le Tour de Bretagne durant la première moitié du mois de septembre (ndlr: en double avec Gwénolé Gahinet). La décision d’aller ou non aux Açores sera prise dans les prochains jours par l’organisation. De nombreux marins ne sont pas chauds à l’idée de s’aventurer dans l’Atlantique avec des bateaux pas complètement éprouvés. Et il y a aussi des questions de temps et de budget. Donc on pourrait se tourner vers un parcours alternatif à destination de l’Espagne, expose la navigatrice. Mais je trouverais ça dommage. Y aller comme prévu permettrait d’expérimenter deux bonnes traversées. Et l’arrivée aux Açores est toujours un moment fort.»

D’ici-là, Justine Mettraux prendra aussi le temps, depuis chez elle, de faire la liaison météo pour les deux équipages du Centre d’entraînement à la régate de Genève engagés sur le Tour de France à la voile, du 5 au 21 juillet. «C’est toujours agréable d’aider des jeunes avec leur projet. Et c’est utile pour moi aussi, donc tout le monde y gagne», se réjouit-elle. (nxp)