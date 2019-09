De retour, la Verybike roule désormais dans les clous!

Le VTT genevois est en joie. La Verybike, sa plus belle ambassadrice, a récupéré ses lettres de noblesse et ses parfums d’automne. Après une pause forcée, la voilà qui se remet en selle dans le cadre retrouvé de la Vogue de Veyrier. Ce dimanche, ses habitués reprendront la clé des champs entre Arve et Bois-Carré, dans une ambiance villageoise qui se joue des tracasseries administratives.

L’an passé, on l’avait laissée en plan, au bord du chemin, le moral dégonflé. La mort dans l’âme, la traditionnelle épreuve – la seule du genre encore inscrite au calendrier avec celle de Meinier – avait dû renoncer à organiser sa 26e édition. Sa demande d’autorisation avait été refusée dix jours avant l’événement. Motif: elle ne répondait pas aux nouvelles exigences sécuritaires imposées par les autorités. On ne badine pas avec le règlement. Pas de personnel agréé, pas d’uniforme aux carrefours, pas de course.

«À l’époque, on avait été pris de court. Jusque-là, mettre à contribution des scouts n’avait posé aucun problème, rappelle Alfons Riedo. On est avant tout une amicale, se plier à la nouvelle réglementation dans un délai aussi bref, c’était pour nous mission impossible.» Et si la Verybike ne revenait pas comme le soleil de Ramuz? La question s’est posée. L’organisateur bénévole reconnaît une vague de découragement au sein du comité. «Heureusement, on a reçu de nombreux témoignages de sympathie et la Vogue de Veyrier est venue nous offrir ses bons offices. Comme un vieux couple, on s’est remis ensemble. Cela aurait été un crève-cœur d’arrêter la course définitivement.»

Ainsi, tout est bien qui recommence bien. En se payant les services d’une agence de sécurité, la Verybike roule désormais dans les clous! Et dans le terrain, les scouts seront toujours là. À ce jour, une quarantaine d’équipes (relais à deux) sont annoncées pour l’épreuve des 3 heures (9 h 45). Certains ont peut-être zappé le rendez-vous, mais ils peuvent se rattraper en s’inscrivant sur place, dimanche avant 9 h.