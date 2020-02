Dalya Rehani, un phénomène de 16 ans s'impose chez les élites

C’est l’histoire d’un petit phénomène de 16 ans qui a remporté, le week-end dernier à Lyon, la médaille d’or des Championnats de France élites de taekwondo. Trois fois par semaine, Dalya Rehani se rend du Pas-de-l’Échelle (Haute-Savoie) à Vevey pour participer aux entraînements de son club, le Taekwondo Riviera. Ainsi, la collégienne passe douze heures hebdomadaires dans les transports publics, au cours desquelles celle qui fait ses études à Genève révise ses cours.

Déterminée, la jeune fille avait déjà rivalisé de précocité par le passé. En étant notamment sacrée championne de France M21, à l’âge de 15 ans. «Ce qu’elle a réalisé ce week-end est un authentique exploit, atteste Mehdi Amhand, douze fois champion de Suisse et coentraîneur de Dalya Rehani.

«Ce titre m’offre de précieux points pour les Mondiaux» Dalya Rehani, 16 ans, championne de taekwondo

Ce titre veut dire beaucoup! Chez les femmes, le niveau de ce championnat est particulièrement élevé. Trois ou quatre Françaises se qualifient régulièrement pour les Grands Chelems qui regroupent les 30 meilleures mondiales. Un autre élément ajoute du mérite à cette victoire: Dalya combat d’ordinaire en moins de 42 kg. Là, elle a dû monter de classe et rejoindre les moins de 46 kg, ce qui fait une grosse différence. Beaucoup de jeunes se retrouvent dans cette catégorie, qui est sans doute la plus relevée en cette période de qualifications olympiques. Cette performance est donc de premier ordre.»

Cet exploit soulève beaucoup de questions. Notamment celles de savoir si Dalya peut prétendre à une participation aux Mondiaux seniors, voire aux Jeux de Tokyo. «Pas dans l’immédiat, répond la championne. Pour répondre à ces critères, je devrais réussir plusieurs podiums internationaux. Mais ce titre national m’offre de précieux points pour une participation aux Mondiaux juniors (M18) et aux Européens cadets (M21).»

Actuellement en stage à l’INSEP (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance), Dalya fait partie du Taekwondo Riviera depuis 2013. «C’est une fille très discrète, explosive et très déterminée, souligne Mehdi Amhand. Il faut garder un œil sur elle. Elle travaille beaucoup pour gagner en expérience. Comme elle est encore très jeune, elle doit encore progresser dans sa condition physique et au niveau technique. Mais l’avenir lui appartient.» Un avenir qui pourrait bien passer par les JO de Paris en 2024.