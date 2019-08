Crans-Montana prépare son édition de rêve

Une prévente de billets qui marche du tonnerre. Des lits qui promettent d’être occupés comme rarement à cette période de l’année. A Crans-Montana, à un peu plus d’une semaine de l’European Masters, l’effet Rory McIlroy se ressent déjà fortement.

Il faut dire que derrière Tiger Woods, la star nord-irlandaise (30 ans, 25 titres en carrière dont 4 en Grand Chelem) est sans doute le plus efficace des aimants de la planète golf. «On va exploser le record d’affluence», a souri Yves Mittaz, mardi, en conférence de presse. Le directeur du tournoi valaisan table sur une augmentation de «20% environ» par rapport aux quelques 50'000 spectateurs enregistrés l’an dernier. Et cela, «quasi uniquement grâce à la présence de Rory. Si Woods est le Federer du golf, McIlroy en est le Nadal.»

Rory McIlroy lors de sa dernière participation à l'European Masters de Crans-Montana. C'était en 2011, et il avait terminé à la troisième place. Image: Keystone.

Battu en play-off en 2008, 7e en 2009 et 3e en 2011, le No 3 mondial cherchera à enfin enfiler la veste rouge du vainqueur de l’Open de Suisse. Une épreuve qui lui tient à cœur pour y avoir été invité (voyage et logement compris) alors qu’il n’était qu’un gamin, inconnu du grand public, il y a onze ans.

Un plateau de choix

Pour parvenir à ses fins, Rory McIlroy aura fort à faire. Car le plateau de l’édition 2019 est loin de se résumer au Nord-Irlandais. Tommy Fleetwood (13e mondial), Sergio Garcia (29 succès dont 1 en Grand Chelem), Matthew Fitzpatrick (30e mondial et double tenant du titre à Crans), Alexander Noren (vainqueur sur le Haut-Plateau en 2009 et en 2016), Matt Wallace (27e mondial), Bernd Wiesberger (2 victoires cette saison), Danny Willett (6 succès dont 1 en Grand Chelem) ou encore les plus anciens Padraig Harrington (3 Majeurs), Lee Westwood (42 titres) et Miguel Angel Jiménez (21 victoires). Il y aura du lourd, cette année, à l’European Masters (29 août au 1er septembre).

Les raisons de cette édition de rêve, la 80e de l’Open de Suisse sur le parcours de Crans-sur-Sierre, sont multiples. Parmi elles: la refonte du calendrier du circuit américain, dont la saison 2019 prendra fin ce dimanche déjà (contre le 23 septembre en 2018). De quoi libérer les meilleurs Européens établis aux États-Unis et intéressés à disputer le tournoi valaisan (2,5 millions d’euros de dotation; 450'000 euros pour le vainqueur).

A noter que huit joueurs helvétiques seront au départ. Seul Romand engagé, le Genevois Raphael De Sousa (36 ans) tentera de franchir le cut du vendredi soir pour la première fois en douze participations.