Toutes les courses sont annulées!

Après Val Gardena, privée de descente en raison des mauvaises conditions météo, c’est au tour de Val d’Isère d’annuler l’épreuve féminine. En cause: les fortes chutes de neige tombée durant la nuit ont contraint les organisateurs à prendre plus de temps pour la déblayer avant que le vent ne fasse ensuite son apparition. Il était alors impossible de lancer des athlètes à plus de 100 km/h sur la piste. Si le temps le permet, un combiné dames est prévu ce dimanche avec le super-G à 11 h et le slalom à 14 h.

Le brouillard à Val Gardena

Un peu plus tôt samedi matin, la descente messieurs de Val Gardena avait été également annulée en raison des mauvaises conditions météo. Pour rappel, le brouillard était venu s’installer sur la Saslong, vendredi déjà, au point de contrarier le super-G. La course avait été interrompue à plusieurs reprises avant que Vincent Kriechmayr ne soit déclaré vainqueur devant le Norvégien Kjetil Jansrud alors que tous les skieurs n’avaient pas pu prendre le départ. Les skieurs ont désormais rendez-vous dimanche pour un géant à Alta Badia (Italie).

C.M. avec l'AFP